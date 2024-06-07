Вениславский подсказал альтернативу мобилизации: о чем идет речь

Для военнообязанных есть другое решение.

Если человек получает повестку, он мобилизован. Если она пришла без повестки, то имеет право заключить контракт на зачисление на военную службу.

Об этом народный депутат Федор Вениславский сказал в эфире Times of Ukraine.

"Это будет не мобилизованный, это будет человек, добровольно вступивший на военную службу по контракту", — пояснил он.

Да, доброволец имеет право заключить контракт на год. Вениславский заметил, что по истечении срока его можно не продлевать.

"Мы предусмотрели такую возможность для тех, что добровольно поступает на военную службу", — подытожил нардеп.

Ранее говорилось, что в этом году нужно пополнить ряды ВСУ на 100-110 тысяч человек.

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