Вербное воскресенье 2022: картинки, поздравления в стихах и прозе

Вербное воскресенье – великий церковный праздник, приуроченный к особому событию – входу Иисуса Христа в Иерусалим. 2022 оно приходится на 17 апреля. ТСН.ua подобрал подборку поздравлений и картинок на Вербное воскресенье.

Сегодня, 17 апреля 2022 года, по церковному календарю один из двенадцати величайших праздников – Вход Господень в Иерусалим или Вербное воскресенье. Это событие привязано к дате Пасхи и ежегодно празднуется за неделю до светлого Воскресения Господня.

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Вербное воскресенье: приветствие в прозе

Чистотой и душевной добротой дышит все вокруг: наступило Вербное воскресенье, день радости и ликования всех христиан! Пусть же радость наполнит и твою душу, разольется рекой в твою прекрасную жизнь! Пусть тепло, благополучие и красивые мгновения не покидают тебя!

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Поздравляю тебя с чудесным праздником и желаю в Вербное воскресенье помнить о том, что самое важное в жизни. Это любовь к близким, умение прощать, желание быть рядом с родными в трудную минуту. Пусть этот праздник очистит наши души и сердца, открыв их всему лучшему!

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Сегодня я поздравляю вас с Вербным воскресеньем! Пусть с веточкой ивы ваш дом наполнится светлым счастьем, новыми надеждами, теплой атмосферой любви и взаимопонимания! Пусть мир и согласие всегда царят в вашем доме!

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Поздравляю вас с Вербным Воскресением! Со всего сердца желаю здоровья всем членам вашей семьи, счастья вашему дому и светлой весне! Пусть все несчастья и досады обойдут вас стороной, а радость и добро найдут вам дорогу!

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Пусть Вербное воскресенье подарит тебе неистощимую радость! Пусть счастливым и радостным станет этот день и да станет он началом большого и светлого пути, на котором тебе всегда будут встречаться только добрые люди! С праздником и всех лучших благ тебе!

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Искренне поздравляю тебя с Вербным Воскресением, днем, когда Господь наш вошел в Иерусалим! Пусть в этот день в твой дом войдет счастье, здоровье и свет! Пусть освященная верба хранит твой дом от напастей, а тебя – от болезней!

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Пусть с первыми колоколами, доносящимися из церквей в Вербное воскресенье, в твоей жизни воцарится настоящая гармония и согласие. Счастья и божественной любви к тебе.

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Моя любимая, с Вербным воскресеньем тебя! Пусть этот праздник поможет тебе во всех начинаниях, и любое желание, загаданное сегодня, исполнится. Будь всегда рядом со мной, любимая!

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Любимый мужчина – сколько в этих словах сладостей, нежности и силы. Ты для меня – самый лучший. Пусть сбываются твои желания, ты ведь мечтаешь только о хорошем! Пусть тебе всегда везет во всем! С Вербным воскресеньем!

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Чего пожелать в Вербное воскресенье? Чтобы у тебя были деньги, машины, квартиры и дома и за все эти блага тебе ничего не было. Чтобы каждое утро просыпаясь в собственном доме и отправляясь освежиться в бассейн, при этом сладко потягиваясь, ты понимал, что жизнь удалась!

С Вербным воскресеньем: стихотворные поздравления

В воскресенье Вербная природа обновляется,

Теплотой и радостью сердце наполняется,

Веточки ивы здоровье нам дают,

Когда слегка ими бьют.

С прекрасным праздником вас поздравляю,

Приятных эмоций побольше желаю,

Пусть все, что вы задумали, сбывается,

Пусть в жизни все легко удается!

***

Веточки тоненькие, котики пушистые,

Пусть несут в дом радость, мир и счастье,

Пусть несут в сердце радость Воскресения

Пусть направят наши души ко спасению.

Веточки тоненькие, котики ивовые,

Всех благословляют, чтобы были здоровы,

Чтобы жили в любви и достаток имели,

Чтобы в молитве и с Богом дети росли.

Ветви ивовые солнце согревает,

А душа радуется, а душа поет,

Ибо уже близко праздник, писанки и пасха,

Ибо на землю сходит светлая благодать Божия.

Потому что через неделю будет у нас Пасха.

***

С Вербным воскресеньем,

С праздником тебя,

Пусть не будет никогда

В твоей жизни зла,

Пусть ивы святая ветвь,

Принесет в твой дом добра,

Твоим близким, твоим деткам,

Счастье будет без конца!

***

С библейских времен праздник это знаем,

Веткой распущенной ивы мы его встречаем,

Пусть воскресенье Вербна в храм приглашает вас,

Пусть молитвами здоровье умножает.

С праздником я вас сердечно поздравляю,

Радости, улыбок и добра желаю,

Пусть жизнь течет, как полная река,

Пусть всегда сбывается мечта.

***

Сегодня героиня дня

Простенькая веточка ивовая,

Несут ее все с утра

Идя в храм за Божьим словом.

Я поздравляю вас с днем ясным,

Мы год его все ждали!

Воскреснет скоро Сын Божий!

Еще неделю… осталось мало.

Ива пусть бьет изо всех сил,

Пусть здоровье добавляет,

Все чтоб Пасхи откусили!

Примите поздравление мое!

***

Удачи, мира и добра

В весенний день желаю тебе.

Побольше светлая и теплая,

Пусть Бог благословляет тебя.

Пусть вместе с вербой в дом войдет

Спокойствие и радость, и здоровье.

Поменьше будет пусть забот

А больше счастья и покоя.

***

Воскресенье апреле к нам в гости пришло,

В то время, когда в зеленые одеяния одеваются леса,

Расцвела верба, чтобы мы Иисуса встречали,

С пожеланиями любви и красоты!

И милость Божия нас коснется непременно,

Благословит Господь нам мать Украину,

Чтобы мы в радости и счастье долго жили

Нам Матерь Божья даст всем здоровье и силы!

***

С Вербным воскресеньем поздравляю,

Всех благ я от души желаю!

Пусть мысли станут и светлее,

А люди – искренние и добрые!

Пусть веревка счастливых лет

Составляет светлых дней букет!

Пусть счастье, как бабочка,

Взмахнув крылышками, идет на взлет!

***

ВЕРБНЫЙ ВОСКРЕСЕНЬЕ, гостенька миленькая, удар Украину вербой…

Чтобы разогнулась и улыбнулась, чтобы не горела войной!

ЦВЕТНЫЙ ВОСКРЕСЕНЬЕ, Боже часок, дай нам всем благодати…

Чтобы процветали и мудрость еще имели, искренни были и богаты!

ВЕРБНАЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ, Господа денек, льется молитва рекой…

Чтобы нам жить и встретить Пасху, бей нас к счастью ивой!

(Василий Руданский)

***

С Вербным воскресеньем,

С праздником тебя,

Пусть не будет никогда

В твоей жизни зла,

Пусть ивы святая ветвь,

Принесет в твой дом добра,

Твоим близким, твоим деткам,

Счастье будет без конца!

Вербное воскресенье 2022: смс-приветствие

Пусть красота и благовония ивы,

Навеют счастье и лучшие надежды,

До Пасхи неделя только печали,

Примите с Ивой искренние поздравления!

***

Пусть же Вербное это воскресенье

Принесет в дом везение,

Чтобы все мечты у нас сбывались,

Ну а друзья не отрекались.

***

Ива да благословит

И приносит счастье в дом,

Господь да помогает

И сопровождает во всем.

***

Солнце лучик золотой

Ива нежно согревает.

С праздником вас поздравляю!

Счастья и любви желаю!

***

Бей лоза не обижай,

Всего доброго желай,

Уже через неделю с нетерпением,

Пасхальных праздников жди!

***

Пусть коснется вас лоза ивовая,

Серенькая веточка пушистая,

Чтобы вы были всегда здоровы,

Да радовались, скоро святая Пасха!

***

Ива бьет, не я бью,

Через неделю – Пасха!

Уже недалеко

Красное яичко.

***

Лоза бьет, не я бью,

Через неделю – Пасха!

Будь здоров, как вода,

И богат, как земля.

Вербное воскресенье: картинки и открытки

Вербное воскресенье: приветствие

Вербное воскресенье: приветствие

Вербное воскресенье: приветствие

Вербное воскресенье: приветствие

Вербное воскресенье: приветствие

Вербное воскресенье: приветствие

Вербное воскресенье: приветствие

Вербное воскресенье: приветствие

Вербное воскресенье: приветствие