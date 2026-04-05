Вербное воскресенье: как долго следует хранить освященную иву и что делать с прошлогодней

Священник объяснил, почему не следует хранить освященную иву годами

Сегодня, 5 апреля, в Украине православные и греко-католики празднуют Вербное воскресенье. По традиции сегодня верующие несут в церковь посвятить веточки ивы. Эти веточки символизируют пальмовые листья, которые бросали Иисусу Христу под ноги в знак уважения, когда он входил в Иерусалим. Поскольку в Украине пальмы не растут, то их заменили на веточки вербы, которая как раз начинает распускаться.

А вот что делать уже с освященными веточками, которые нередко в домах украинцев могут «валяться» годами, рассказал священник Украинской греко-католической церкви протоиерей Игорь Яцив в интервью «Телеграфу».

По его словам, по традиции когда-то ивовую ветвь использовали, например, чтобы пасти скот, когда начинались пастбища.

Священник объяснил, что ива имеет значение именно в это воскресенье. Он призывает не хранить специально эти веточки как реликвию как музейный экспонат.

«Коллекционировать ивовые ветки не нужно. Она выполнила свою миссию и нужно просто утилизировать», — говорит Яцив.

Как правильно утилизировать веточки ивы

Священник отмечает: ни в коем случае нельзя выбрасывать вербу на мусор. В общем, принято освященные вещи со временем сжигать.

«Утилизировать следует правильно: если вещь благословенная, нельзя выбрасывать ее прямо на мусор. Ее нужно сжечь в подходящих местах, а не посреди квартиры (смеется). То же и с прошлогодней ивой. К примеру, в селах живут люди и имеют место на чердаке под крышей — они туда ее кладут и все. Пусть. Но если негде деть в квартире, негде держать, то нужно утилизировать эту ивовую ветку», — сказал он.

Раньше мы писали, когда печь паску и как правильно это делать.