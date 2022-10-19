Вербное воскресенье, Пасха, Троица: когда украинцы будут праздновать большие переходные праздники в 2023 году

В православном календаре есть так называемые двенадцатые праздники – это большие церковные праздники, которых всего двенадцать. Некоторые из них не имеют постоянной даты. Когда украинцы будут праздновать Вербное воскресенье, Пасху, Троицу и другие важные для верующих дни 2023 года — читайте в материале ТСН.ua.

В списке двенадцатых праздников есть те, которые имеют фиксированную дату и переходные. Последние всегда привязаны к празднованию Пасхи.

Двенадцатые праздники: перечень

Рождество Христово – 7 января;

– 7 января; Крещение Господне (Богоявление, Крещение) – 19 января;

(Богоявление, Крещение) – 19 января; Сретение Господне – 15 февраля;

– 15 февраля; Благовещение – 7 апреля;

– 7 апреля; Вход Господень в Иерусалим – воскресенье перед Пасхой (Вербное воскресенье) – переходное;

– воскресенье перед Пасхой (Вербное воскресенье) – переходное; Вознесение Господне – 40-й день после Пасхи, четверг – переходное;

– 40-й день после Пасхи, четверг – переходное; День Святой Троицы (Пятидесятница, Сошествие Святого Духа) – 50-й день после Пасхи, воскресенье – переходное;

(Пятидесятница, Сошествие Святого Духа) – 50-й день после Пасхи, воскресенье – переходное; Преображение Господне , также Спас – 19 августа;

, также Спас – 19 августа; Успение Пресвятой Богородицы – 28 августа;

– 28 августа; Рождество Пресвятой Богородицы – 21 сентября;

– 21 сентября; Воздвижение Креста Господня – 27 сентября;

– 27 сентября; Введение в храм Пресвятой Богородицы – 4 декабря.

Большие церковные переходные праздники 2023: даты

Самым большим православным праздником для верующих с нефиксированной датой является Пасха. В 2023 году он приходится на 16 апреля.

За семь дней до Пасхи Церковь отмечает Вербное воскресенье, которое еще называют Вход Господень в Иерусалим. То есть в 2023 году она приходится на 9 апреля.

2023 Вознесение верующие будут праздновать 25 мая.

А вот праздник Троицы (Пятидесятница) приходится в 2023 году на 4 июня.

У православных христиан Великий пост 2023 продлится с 27 февраля по 15 апреля.

Как вычислить самостоятельно дату Пасхи

Даты Пасхи до 2030 года / Фото: ТСН.ua

Чтобы это сделать, нужно принять во внимание лунный календарь. Затем узнать дату, когда было первое полнолуние после весеннего равноденствия, которое всегда приходится на 21 марта. Далее отсчитать неделю после полнолуния – это и будет дата, когда верующие празднуют Пасху.

В 2023 году первое полнолуние после весеннего равноденствия приходится на 6 апреля. Через неделю после этого будет 13 апреля, но это четверг. А мы знаем, что Пасха всегда празднуется в воскресенье. Именно поэтому 2023 Пасха будет 16 апреля.

Если этот день совпадает с празднованием еврейского праздника Песах, то Пасху традиционно переносят еще на одну неделю вперед.