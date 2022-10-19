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Вербное воскресенье, Пасха, Троица: когда украинцы будут праздновать большие переходные праздники в 2023 году

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Вербное воскресенье, Пасха, Троица: когда украинцы будут праздновать большие переходные праздники в 2023 году

Вербное воскресенье, Пасха, Троица: когда украинцы будут праздновать большие переходные праздники 2023 года / Фото: pixabay.com

В православном календаре есть так называемые двенадцатые праздники – это большие церковные праздники, которых всего двенадцать. Некоторые из них не имеют постоянной даты. Когда украинцы будут праздновать Вербное воскресенье, Пасху, Троицу и другие важные для верующих дни 2023 года — читайте в материале ТСН.ua.

В списке двенадцатых праздников есть те, которые имеют фиксированную дату и переходные. Последние всегда привязаны к празднованию Пасхи.

Двенадцатые праздники: перечень

  • Рождество Христово – 7 января;
  • Крещение Господне (Богоявление, Крещение) – 19 января;
  • Сретение Господне – 15 февраля;
  • Благовещение – 7 апреля;
  • Вход Господень в Иерусалим – воскресенье перед Пасхой (Вербное воскресенье) – переходное;
  • Вознесение Господне – 40-й день после Пасхи, четверг – переходное;
  • День Святой Троицы (Пятидесятница, Сошествие Святого Духа) – 50-й день после Пасхи, воскресенье – переходное;
  • Преображение Господне, также Спас – 19 августа;
  • Успение Пресвятой Богородицы – 28 августа;
  • Рождество Пресвятой Богородицы – 21 сентября;
  • Воздвижение Креста Господня – 27 сентября;
  • Введение в храм Пресвятой Богородицы – 4 декабря.

Большие церковные переходные праздники 2023: даты

Самым большим православным праздником для верующих с нефиксированной датой является Пасха. В 2023 году он приходится на 16 апреля.

За семь дней до Пасхи Церковь отмечает Вербное воскресенье, которое еще называют Вход Господень в Иерусалим. То есть в 2023 году она приходится на 9 апреля.

2023 Вознесение верующие будут праздновать 25 мая.

А вот праздник Троицы (Пятидесятница) приходится в 2023 году на 4 июня.

У православных христиан Великий пост 2023 продлится с 27 февраля по 15 апреля.

Как вычислить самостоятельно дату Пасхи

Даты Пасхи до 2030 года / © ТСН.ua
Даты Пасхи до 2030 года / Фото: ТСН.ua

Чтобы это сделать, нужно принять во внимание лунный календарь. Затем узнать дату, когда было первое полнолуние после весеннего равноденствия, которое всегда приходится на 21 марта. Далее отсчитать неделю после полнолуния – это и будет дата, когда верующие празднуют Пасху.

В 2023 году первое полнолуние после весеннего равноденствия приходится на 6 апреля. Через неделю после этого будет 13 апреля, но это четверг. А мы знаем, что Пасха всегда празднуется в воскресенье. Именно поэтому 2023 Пасха будет 16 апреля.

Если этот день совпадает с празднованием еврейского праздника Песах, то Пасху традиционно переносят еще на одну неделю вперед.

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