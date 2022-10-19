Вербное воскресенье, Пасха, Троица: когда украинцы будут праздновать большие переходные праздники в 2023 году

В православном календаре есть так называемые двенадцатые праздники – это большие церковные праздники, которых всего двенадцать. Некоторые из них не имеют постоянной даты. Когда украинцы будут праздновать Вербное воскресенье, Пасху, Троицу и другие важные для верующих дни 2023 года — читайте в материале ТСН.ua.
В списке двенадцатых праздников есть те, которые имеют фиксированную дату и переходные. Последние всегда привязаны к празднованию Пасхи.
Двенадцатые праздники: перечень
- Рождество Христово – 7 января;
- Крещение Господне (Богоявление, Крещение) – 19 января;
- Сретение Господне – 15 февраля;
- Благовещение – 7 апреля;
- Вход Господень в Иерусалим – воскресенье перед Пасхой (Вербное воскресенье) – переходное;
- Вознесение Господне – 40-й день после Пасхи, четверг – переходное;
- День Святой Троицы (Пятидесятница, Сошествие Святого Духа) – 50-й день после Пасхи, воскресенье – переходное;
- Преображение Господне, также Спас – 19 августа;
- Успение Пресвятой Богородицы – 28 августа;
- Рождество Пресвятой Богородицы – 21 сентября;
- Воздвижение Креста Господня – 27 сентября;
- Введение в храм Пресвятой Богородицы – 4 декабря.
Большие церковные переходные праздники 2023: даты
Самым большим православным праздником для верующих с нефиксированной датой является Пасха. В 2023 году он приходится на 16 апреля.
За семь дней до Пасхи Церковь отмечает Вербное воскресенье, которое еще называют Вход Господень в Иерусалим. То есть в 2023 году она приходится на 9 апреля.
2023 Вознесение верующие будут праздновать 25 мая.
А вот праздник Троицы (Пятидесятница) приходится в 2023 году на 4 июня.
У православных христиан Великий пост 2023 продлится с 27 февраля по 15 апреля.
Как вычислить самостоятельно дату Пасхи
Чтобы это сделать, нужно принять во внимание лунный календарь. Затем узнать дату, когда было первое полнолуние после весеннего равноденствия, которое всегда приходится на 21 марта. Далее отсчитать неделю после полнолуния – это и будет дата, когда верующие празднуют Пасху.
В 2023 году первое полнолуние после весеннего равноденствия приходится на 6 апреля. Через неделю после этого будет 13 апреля, но это четверг. А мы знаем, что Пасха всегда празднуется в воскресенье. Именно поэтому 2023 Пасха будет 16 апреля.
Если этот день совпадает с празднованием еврейского праздника Песах, то Пасху традиционно переносят еще на одну неделю вперед.