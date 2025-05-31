Вербовала харьковчанок в сексуальное рабство: во Львове разоблачили торговку людьми

Полиция предотвратила вывоз трех харьковчанок в Берлин / © Фото из открытых источников

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Во Львове правоохранители задержали 21-летнюю злоумышленницу, вербовавшую молодых жительниц Харькова для дальнейшей сексуальной эксплуатации за границей.

Об этом сообщили в Харьковской областной прокуратуре.

Следствие установило, что фигурантка целенаправленно искала женщин в сложных жизненных обстоятельствах и обещала им выгодную работу в Германии. На самом же деле ее целью был вывоз украинских гражданок в Берлин с целью сексуального рабства.

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Злоумышленница вышла на трех харьковчанок в возрасте 24, 25 и 33 лет. Все женщины находились в уязвимом состоянии и не до конца понимали, что на самом деле их ждет.

«Фигурантка убедила потерпевших выехать в Берлин для якобы официального трудоустройства. Благодаря своевременному вмешательству полиции удалось предотвратить преступление — женщина была задержана во Львове», — говорится в сообщении прокуратуры.

При процессуальном руководстве Харьковской областной прокуратуры подозреваемой сообщено о подозрении. Суд избрал подозреваемую меру пресечения — содержание под стражей. Стражи порядка также устанавливают возможных соучастников преступной схемы.

Напомним, на Львовщине 39-летняя женщина из-за вымышленного аккаунта в соцсети входила в доверие к 21-летнему военнослужащему из Одессы, обещая ему отношения и совместную жизнь.

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Женщина просила деньги якобы на похороны брата, лечение после ДТП и другие вымышленные ситуации. Таким образом она получила около 130 тысяч гривен.

Впоследствии аферистка предложила военному «начать новую жизнь» вместе и уговорила его передать ей банковскую карту, чтобы она могла купить жилье для обоих.

Получив доступ к счету, она сняла около 800 тысяч гривен, которые потратила на собственные нужды.