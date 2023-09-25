Вербовала украинских женщин для сексуальной эксплуатации в Амстердаме: сообщено о подозрении львовянке (фото)

Подозреваемая предлагала женщинам "трудоустройство" в Нидерландах с целью сексуальной эксплуатации с условием уплаты ей 40% из полученных средств.

Жительнице Львова, которая вербовала украинских женщин для сексуальной эксплуатации в Нидерландах, сообщено о подозрении.

Об этом сообщает Киевская городская прокуратура.

"По данным следствия, 35-летняя львовянка, действуя в сговоре с лицом, находящимся в г. Амстердам Королевства Нидерланды, подыскивала привлекательных женщин, которые находились в уязвимом состоянии из-за стечения тяжелых личных, семейных или других обстоятельств", — говорится в сообщении.

В прокуратуре рассказали, что подозреваемая предлагала женщинам "трудоустройство" в Амстердаме с целью сексуальной эксплуатации с условием уплаты ей 40% из полученных средств.

В ходе проведения следственных и оперативных мероприятий злоумышленницу разоблачили при попытке переправить через границу 32-летнюю украинку.

Фото: прокуратура Киева

В настоящее время задержанной женщине сообщили о подозрении по факту торговли людьми по ч. 2 ст. 149 УК Украины. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Следственные действия по уголовному производству продолжаются.

Напомним, в Киевской области 21-летняя девушка продавала женщин в возрасте от 17 до 35 лет в сексуальное рабство за границу, в частности в Литву, ОАЭ и Монако.

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