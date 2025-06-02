Вербовка украинцев российскими спецслужбами: разведка предупредила о новых схемах в ЕС

Один из агентов российской разведки / © СБУ

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Российские спецслужбы активизировали попытки вербовки граждан Украины в целях привлечения их к противоправной деятельности на территории стран Европейского Союза.

Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

Потенциальным исполнителям предлагают денежное вознаграждение за участие в противозаконной деятельности, наблюдение за объектами критической инфраструктуры и выполнение других задач в пользу государства-агрессора.

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В основном речь идет об украинцах с временно оккупированных территорий, оказавшихся в затруднительном положении.

«Вербовка украинцев для реализации враждебных сценариев в Европе — еще один инструмент гибридной агрессии, которую ведет Российская Федерация против Украины и всего европейского сообщества», — говорится в сообщении.

ГУР МО Украины призывает: в случае попытки установления контакта со стороны подозрительных лиц необходимо немедленно обратиться в правоохранительные органы страны вашего пребывания или украинские дипломатические учреждения.

Ранее сообщалось, что спецслужбы России начали охотиться на украинских полицейских.

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