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- Украина
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Вербовка украинцев российскими спецслужбами: разведка предупредила о новых схемах в ЕС
Российские спецслужбы активизировали вербовку украинцев для диверсий в ЕС. ГУР предостерегает граждан и призывает сообщать о подозрительных контактах, чтобы защитить себя и Европу.
Российские спецслужбы активизировали попытки вербовки граждан Украины в целях привлечения их к противоправной деятельности на территории стран Европейского Союза.
Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.
Потенциальным исполнителям предлагают денежное вознаграждение за участие в противозаконной деятельности, наблюдение за объектами критической инфраструктуры и выполнение других задач в пользу государства-агрессора.
В основном речь идет об украинцах с временно оккупированных территорий, оказавшихся в затруднительном положении.
«Вербовка украинцев для реализации враждебных сценариев в Европе — еще один инструмент гибридной агрессии, которую ведет Российская Федерация против Украины и всего европейского сообщества», — говорится в сообщении.
ГУР МО Украины призывает: в случае попытки установления контакта со стороны подозрительных лиц необходимо немедленно обратиться в правоохранительные органы страны вашего пребывания или украинские дипломатические учреждения.
Ранее сообщалось, что спецслужбы России начали охотиться на украинских полицейских.