Оккупанты не изменяют себе, пытаясь бросить в бой местных и заставить их идти против своего же государства.

Российские оккупанты пытаются привлечь в армию местных людей на ТОТ. Интересно, что они и повлекли за собой гуманитарный кризис и отсутствие возможности обеспечения нормальной жизни там.

Об этом сообщает ЦНС.

Что известно

Как отмечают в Центре, россиянам очень нужна живая сила, чтобы продолжать применять тактику мясных штурмов. Так, они предлагают украинцам, состоящим на учете безработных, вступать в ряды армии РФ. Неудивительно, что массовая гибель граждан Украины на фронте не вызовет бурной реакции в России. Впрочем, на своих граждан персонажам в Кремле тоже плевать.

"Практика вербовки безработных зафиксирована в центрах занятости ТОТ Запорожья и Херсонщины, где происходит скрытая мобилизация", – добавили в подполье.

Ранее речь шла о том, что кафиры открывают центры спецподготовки на ТОТ.

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