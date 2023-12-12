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Вербуют безработных: оккупанты пытаются привлечь в армию РФ граждан Украины на ВТО

Автор
Катерина СердюкКатерина Сердюк
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Вербуют безработных: оккупанты пытаются привлечь в армию РФ граждан Украины на ВТО

Российские военные / Фото: Associated Press

Оккупанты не изменяют себе, пытаясь бросить в бой местных и заставить их идти против своего же государства.

Российские оккупанты пытаются привлечь в армию местных людей на ТОТ. Интересно, что они и повлекли за собой гуманитарный кризис и отсутствие возможности обеспечения нормальной жизни там.

Об этом сообщает ЦНС.

Что известно

Как отмечают в Центре, россиянам очень нужна живая сила, чтобы продолжать применять тактику мясных штурмов. Так, они предлагают украинцам, состоящим на учете безработных, вступать в ряды армии РФ. Неудивительно, что массовая гибель граждан Украины на фронте не вызовет бурной реакции в России. Впрочем, на своих граждан персонажам в Кремле тоже плевать.

"Практика вербовки безработных зафиксирована в центрах занятости ТОТ Запорожья и Херсонщины, где происходит скрытая мобилизация", – добавили в подполье.

Ранее речь шла о том, что кафиры открывают центры спецподготовки на ТОТ.

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Дата публикации
Просмотры
176
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