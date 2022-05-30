Верещук больше не будет заниматься обменами пленных: кому передали эту работу

Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук больше не занимается вопросами обмена военнопленных.
Обмены военнопленными теперь будут совместной работой Главного управления разведки Минобороны и Службы безопасности Украины.
Об этом Верещук сообщила 30 мая.
Министерство реинтеграции будет только вести реестры пленных и будет договариваться с международными организациями
"Соответствующие реестры созданы, организационные вопросы отработаны, коммуникационные каналы налажены. В дальнейшем обмены военнопленными – это совместная работа ГУР и СБУ. Минреинтеграции остается ответственным за содержание реестров военнопленных и работу с профильными международными организациями", — заявила она.
Напомним, Песков возразил возможность обмена Медведчука на бойцов "Азовстали".
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