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Верещук больше не будет заниматься обменами пленных: кому передали эту работу

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Верещук больше не будет заниматься обменами пленных: кому передали эту работу

Фото: Правительственный портал

Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук больше не занимается вопросами обмена военнопленных.

Обмены военнопленными теперь будут совместной работой Главного управления разведки Минобороны и Службы безопасности Украины.

Об этом Верещук сообщила 30 мая.

Министерство реинтеграции будет только вести реестры пленных и будет договариваться с международными организациями

"Соответствующие реестры созданы, организационные вопросы отработаны, коммуникационные каналы налажены. В дальнейшем обмены военнопленными – это совместная работа ГУР и СБУ. Минреинтеграции остается ответственным за содержание реестров военнопленных и работу с профильными международными организациями", — заявила она.

Напомним, Песков возразил возможность обмена Медведчука на бойцов "Азовстали".

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