Верещук и Арестович призвали жителей Херсона эвакуироваться в более безопасные регионы

Верещук обещает, что ВПЛ из Херсона будет обеспечено бесплатное проживание в приютах, гуманитарная помощь, питание, медицинская поддержка.

Жителям Херсона лучше эвакуироваться на зимний период в более безопасные регионы Украины. Особенно это касается уязвимых категорий граждан: женщин с детьми, пожилых, больных и маломобильных лиц.

Об этом сообщила вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.

Правительство предлагает бесплатную эвакуацию в Кривой Рог, Николаев и Одессу, с возможным последующим перемещением в Кировоградскую, Хмельницкую или в западные области Украины.

Также читайте Как живет Херсон через 10 дней после освобождения: подробности и видео

Верещук обещает, что ВПЛ из Херсона будет обеспечено бесплатное проживание в приютах, гуманитарная помощь, питание, медицинская поддержка. Также будет предоставлена помощь в оформлении справки ВПЛ и соответствующая денежная помощь от государства и международных организаций.

Советник Офиса президента Алексей Арестович объяснил, что Херсон теперь стал прифронтовым городом. Кроме того, оккупанты разрушили там всю энергетическую инфраструктуру.

"Минная опасность, отсутствие света и тепла. Поэтому проще, чтобы люди провели зиму в других местах. В условиях отсутствия воды, света и тепла не лучшее решение оставаться в Херсоне", – отметил Арестович.

Как сообщить о желании эвакуироваться:

записаться в "Пункте незламности", расположенном на центральной площади Свободы в городе Херсон;

позвонить по горячей линии Херсонской ОВА по телефону: (066) 637-49-85 или написать в мессенджеры Viber, Telegram, Signal, WhatsApp на номер: (098) 176-16-98;

сообщить в чат-бот волонтерской организации Helping to leave: https://t.me/helpingtoleave_bot;

обратиться на круглосуточную горячую линию Минреинтеграции: 15-48.