Верещук и Арестович призвали жителей Херсона эвакуироваться в более безопасные регионы

Верещук обещает, что ВПЛ из Херсона будет обеспечено бесплатное проживание в приютах, гуманитарная помощь, питание, медицинская поддержка.
Жителям Херсона лучше эвакуироваться на зимний период в более безопасные регионы Украины. Особенно это касается уязвимых категорий граждан: женщин с детьми, пожилых, больных и маломобильных лиц.
Об этом сообщила вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.
Правительство предлагает бесплатную эвакуацию в Кривой Рог, Николаев и Одессу, с возможным последующим перемещением в Кировоградскую, Хмельницкую или в западные области Украины.
Верещук обещает, что ВПЛ из Херсона будет обеспечено бесплатное проживание в приютах, гуманитарная помощь, питание, медицинская поддержка. Также будет предоставлена помощь в оформлении справки ВПЛ и соответствующая денежная помощь от государства и международных организаций.
Советник Офиса президента Алексей Арестович объяснил, что Херсон теперь стал прифронтовым городом. Кроме того, оккупанты разрушили там всю энергетическую инфраструктуру.
"Минная опасность, отсутствие света и тепла. Поэтому проще, чтобы люди провели зиму в других местах. В условиях отсутствия воды, света и тепла не лучшее решение оставаться в Херсоне", – отметил Арестович.
Как сообщить о желании эвакуироваться:
- записаться в "Пункте незламности", расположенном на центральной площади Свободы в городе Херсон;
- позвонить по горячей линии Херсонской ОВА по телефону: (066) 637-49-85 или написать в мессенджеры Viber, Telegram, Signal, WhatsApp на номер: (098) 176-16-98;
- сообщить в чат-бот волонтерской организации Helping to leave: https://t.me/helpingtoleave_bot;
- обратиться на круглосуточную горячую линию Минреинтеграции: 15-48.
Эвакуация с юга: что известно
Напомним, ранее глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич призвал жителей освобожденных территорий области эвакуироваться из-за высокой вероятности вражеских обстрелов.
Военный эксперт Олег Жданов посоветовал жителям правобережной Херсонской области, особенно прибрежной зоны, куда может доставать российская артиллерия, эвакуироваться.
Ирина Верещук ранее заявляла, что государство берет на себя все связанные с этим расходы.