Верещук объяснила, как действовать в случае обнаружения COVID-19 на КПВВ при въезде в Украину

Верещук объяснила, как действовать в случае обнаружения COVID-19 на КПВВ при въезде в Украину

Упрощенные условия пересечения КПВВ вступают в силу 30 декабря.

Жителям временно оккупированных территорий при пересечении КПВВ на Донбассе и на административной границе с незаконно аннексированным Крымом больше не нужно обязательно идти на самоизоляцию. В случае положительного теста на коронавирус у человека будет выбор.

Об этом сообщила вице-премьер по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.

По ее словам, правила начнут действовать уже с 30 декабря. Люди смогут прямо на КПВВ сделать бесплатный тест на COVID-19 и посетить родных на новогодне-рождественские праздники. В случае отрицательного результата лица смогут въехать на подконтрольную правительству территорию Украины без необходимости проходить двухнедельный карантин и загружать приложение "Вдома".

"Сегодня действительно важный шаг на пути к реинтеграции. Мы отменили приложение "Вдома" для тех людей, которые пересекают КПВВ. Если тест на КПВВ окажется положительным, то у человека будет выбор: либо идти на обсервацию, которая продлится 10 суток, либо вернуться к месту, откуда он шел", – рассказала Верещук.

Она добавила, что новые правила вводятся на пунктах пропуска как на границе с отдельными районами Донецкой и Луганской областей, так и на границе с Автономной Республикой Крым.

Как сообщалось, в Украине отменили самоизоляцию во время въезда в страну через КПВВ с временно оккупированных территорий Луганской и Донецкой областей.

Напомним, с 3 декабря Украина ввела обязательную самоизоляцию для лиц, вернувшихся из стран, где стремительно распространяется новый штамм коронавируса Омикрон.

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