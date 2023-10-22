Верещук отрицала свою причастность к секте, которая "борется с архонтами"

Вице-премьер возмутилась, что о ней распространяют откровенную ложь и абсурд.

Вице-премьер-министр — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук, которая в свое время давала интервью представителям организации "АллатРа", публично заявила, что не принадлежит к сторонникам этой сомнительной секты и не разделяет ее идеологию.

Соответствующее сообщение на ее Facebook-странице появилось в воскресенье, 22 октября.

Вице-премьер заявила, что против нее уже вторую неделю ведется информационная кампания по "привязке к одной из сект", не указывая ее названия.

Из контекста заявления ясно, что речь идет о пророссийской религиозной организации "АллатРа", которая уже неоднократно попадала в поле зрения правоохранителей и которой в свое время Ирина Верещук опрометчиво дала интервью. Эта организация проповедует конспирологические теории о том, что миром руководит тайное мировое правительство – архонты, являющиеся "мировым злом", а мир спасет Номо – славянский лидер из спецслужб, биография которого подозрительно совпадает с биографией Путина.

“Недавно одно из будто уважаемых СМИ официально обратилось ко мне с просьбой прокомментировать: принадлежу ли я к секте и разделяю ли я ее идеологию. Письменный ответ был, что я не была и не являюсь членом секты и не разделяю ее идеологию”, — написала Ирина Верещук.

Вице-премьер возмутилась, что о ней распространяют откровенную ложь и абсурд.

“Не нужно рекламировать секты. Ибо вы не столько поливаете меня грязью, сколько делаете им промо. Если у вас задача очернить меня, используйте проверенные рабочие нарративы: "медведчучка" и "разминировала" чонгар. Можете добавить "российская агентка": можно ГРУ, так солиднее", — посоветовала она недоброжелателям.

Напомним, недавно народная депутат Инна Совсун направила обращение в СБУ, СНБО и Минюста о деятельности в Украине пророссийской секты "АллатРа".

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