Продлят ли срок прохождения ВВК для ограниченно пригодных: Верещук ответила

В Украине ограниченно пригодным для службы могут продлить срок прохождения военно-врачебной комиссии (ВВК).

Об этом сообщила заместитель руководителя Офиса президента Ирина Верещук в комментарии для ТСН.

Ограниченно пригодные могут не успеть пройти ВВК

По словам Верещук, в последнее время начали поступать обращения о том, что большое количество ограниченно годных может не успеть пройти ВВК до 4 февраля.

"Мы проанализировали, увидели, действительно, что проблема есть. Доложили Президенту и получили поручение принять все неотложные меры, чтобы адекватно решить проблему, которая на сегодня сложилась. Она действительно заключается в том, что более миллиона человек не успеют", - отметила заместитель руководителя Офиса президента.

Она добавила, что были проведены консультации с депутатами, Министерством обороны и Генштабом. Верещук отметила, что в результате, чиновники пришли к выводу, что нужно дать людям еще некоторое время, чтобы они успели пройти ВВК.

"Для этого будут внесены изменения в действующий закон 3621-9, где будет определен срок. А также мы даем возможность, чтобы наши Министерство обороны и ТЦК имели возможность электронного оповещения граждан Украины о прохождении ВВК", - отметила Верещук.

На сколько могут продлить срок прохождения ВВК

Заместитель руководителя Офиса президента заявила, что срок прохождения ВВК ограниченно годным лицам нужно продлить минимум на 3 месяца.

"Конечно, будут решать законодатели. Но наша позиция не менее трех месяцев надо дать, потому что мы понимаем, что есть определенное количество ВВК. Да, у нас их 1036. Есть более миллиона людей, которые должны пройти и есть расчет какая пропускная способность ВЛК? Итак, посчитав - минимум три месяца, нужно чтобы дать людям еще пройти ВЛК без штрафов", - отметила Верещук.

Она также пояснила, что сейчас люди могут пройти военно-врачебную комиссию (ВВК) как по собственному желанию, так и после получения вызова. Однако, есть проблема с вызовами, ведь электронных направлений пока нет.

"Нам нужно внести изменения в постановление 560. Кабинет министров пообещал, что во вторник такое постановление будет принято и люди смогут получать электронные оповещения. То есть мы убираем очереди из ТЦК, потому что сейчас там большая проблема. Люди идут так, как дают, как могут направления. Вы сами знаете эту проблематику. Очереди большие, люди нервничают. И очевидно, что здесь есть объективные причины, почему люди не смогли вовремя пройти ВВК. Итак, электронные уведомления плюс минимум трехмесячный срок. И это позволит решить проблему по существу", - заявила заместитель руководителя Офиса президента.

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Она также пояснила, что в случае, если лицо имеет статус ограниченно годных, но не получило повестку или электронное уведомление и не прошло ВВК, это все равно считается нарушением.

"Это нарушение, но речь идет о штрафных санкциях. Если повестки не было, да и направления не было, то да должны такое направление сделать. И здесь уже вопрос к тем, кто этого не делает. Но на сегодня я еще раз говорю мы решаем вопрос с графиками", - отметила Верещук.

Нужно ли проходить ВВК ограниченно годным, которым нет 25 лет

Верещук отметила, что закон не различает людей, которые достигли мобилизационного и людей, которым еще нет 25 лет - все должны пройти медицинский осмотр. Однако, она считает, что лица, которым еще не исполнилось 25 лет с ограниченной пригодностью, не должны проходить ВВК на данном этапе.

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"Я точно инициирую, чтобы были изменения в законодательство. Чтобы дети, потому что это 17-18 лет, которые являются ограниченно годными и имеют такой статус, не были наказаны штрафными санкциями, если не пройдут ВВК как ограниченно годные до четвертого февраля", - добавила заместитель руководителя Офиса президента.

Цифровизация процесса управления на ВВК

Минобороны сейчас тестирует новую функцию в приложении "Резерв+", которая позволяет направлять лиц на военно-врачебную комиссию (ВВК).

"Эта бета-версия - это очень хорошо. Но если не будет законодательной основы, то никто электронное оповещение не сделает. Итак, правительство должно безотлагательно принять изменения в 560-е постановление и сделать возможным электронное оповещение на ВЛК. Это очень важно", - прокомментировала Верещук.

Напомним, непройденная ВЛК будет считаться нарушением правил военного учета.

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