Верещук предлагает усилить набор женщин для работы в ТЦК и СП

Усиленный набор женщин для работы в ТЦК может вызволить мужчин для службы в боевых частях.

Такое мнение высказала вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук.

"В сетях прочитала, что в приложении "Резерв+" обновили данные 180 тысяч военнообязанных женщин. Вот вам отличные кадры для системы ТЦК, включая руководящие должности. Усиленный набор женщин для работы в ТЦК может высвободить мужчин для службы в боевых частях", — написала она.

Напомним, в Министерстве обороны ответили, могут ли вручить повестку тем, кто обновил данные в "Резерв+".

Читайте ведущие новости дня:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.