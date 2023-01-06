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Верещук предупредила украинцев на захваченных территориях об опасности: оккупанты готовят теракты в храмах

Автор
Оксана ЗинченкоОксана Зинченко
Дата публикации
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1299
Время на прочтение
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Верещук предупредила украинцев на захваченных территориях об опасности: оккупанты готовят теракты в храмах

фото/Минреинтеграции Украины

Вице-премьер-министр Ирина Верещук призвала украинцев на временно оккупированных территориях быть особенно осторожными, ведь на православное Рождество россияне, вероятно, готовят теракты в храмах.

Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук призвала украинцев на временно оккупированных территориях воздержаться от посещения мест с большим скоплением людей. Россияне, вероятно, готовят теракты в местных храмах.

Об этом она написала в своем Телеграмме.

"Есть информация, что на православное Рождество россияне готовят теракты в храмах на временно оккупированных территориях. Призываю граждан быть осторожными и по возможности воздержаться от посещения мест с большим скоплением людей. Берегите себя и своих близких. Ждите ВСУ", — написала Верещук.

Напомним, глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов также предупредил, что россияне стремятся "испортить праздники" для украинцев, поэтому следует быть осмотрительными во время сигналов воздушной тревоги.

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Дата публикации
Просмотры
1299
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