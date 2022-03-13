Верещук призвала людей использовать для эвакуации только официальные гуманитарные коридоры

Ирина Верещук подчеркнула, что для жизни людей очень опасно пытаться выехать из оккупированных городов и сел своими силами.

Об этом вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины сказала в утреннем видеообращении.

"Также хочу обратиться к людям, которые из-за ощущения опасности за свою жизнь и здоровье, принимают решение идти не через открывающиеся ежедневно гуманитарные коридоры, и к сожалению не могут покрыть всю территорию и Киевской области, и Луганской области, и других, откуда бы люди хотели покинуть свои дома. К сожалению, сделать это быстро и безопасно для своей жизни не удается.

Поэтому очень прошу слушать информацию, которую мы представляем, и если есть открытый гуманитарный коридор, искать через уведомления, через людей, через группы, в которых вы есть, и в которых вы участвуете, информацию о точках сбора. Потому что другим способом это будет очень опасно для вашей жизни, для жизни ваших детей, ваших родных и близких", — подчеркнула она.