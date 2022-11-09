Верещук рассказала, сколько детей удалось вернуть из России и оккупированных территорий

Точное количество детей, которых Россия принудительно депортировала с оккупированных территорий Украины, неизвестно.

Глава Министерства по реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук сообщила, что за время полномасштабной войны вернуть в Украину из России удалось только 69 детей.

Об этом говорится в сообщении Офиса президента.

Верещук заявила, что еще 27 детей властям удалось вернуть с оккупированных Россией территории Украины.

В свою очередь уполномоченная президента Украины по правам ребенка и детской реабилитации Дарья Герасимчук сообщила, что в настоящее время 10,5 тысячи детей находятся в статусе принудительно перемещенных или депортированных российскими захватчиками.

В Офисе президента заявили, что неизвестно точное количество детей, которых Россия принудительно депортировала с оккупированных территорий Украины.

«Российская Федерация продолжает совершать свои преступления, связанные с украинскими детьми. Идет вывоз детей. К сожалению, из-за очень пассивной позиции международных организаций, в частности МККК, мы сегодня не имеем возможности зафиксировать точную цифру, сколько и где находится наших детей», — сказал председатель ОП Андрей Ермак.

Напомним, ранее Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что на оккупированных территориях детей учат ненавидеть Украину.

Также мы информировали, что детская омбудсменка России усыновила мальчика, которого незаконно вывезли из Украины.

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