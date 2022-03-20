Верещук сообщила о возможном заминировании оккупантами пути согласованного гумкоридора

Речь идет о временно неподконтрольной Украине территории.

По маршруту согласованного на воскресенье, 20 марта, гуманитарного коридора Харьков – Мала Рогань возможно заминирование пути.

Об этом сообщила вице-премьер — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.

"По данным агентурной разведки, по маршруту согласованного гуманитарного коридора Харьков-Малая Рогань на временно неподконтрольной территории есть признаки подготовки россиян к захвату гуманитарной колонны с минированием пути", — говорит министр.

Верещук просит принять меры безопасности, а также требует от российской стороны "прекратить провокации и циничные нарушения международного гуманитарного права".

Как сообщалось, в воскресенье, 20 марта, в Украине было согласовано семь гуманитарных коридоров для эвакуации людей из регионов, наиболее пострадавших от российской агрессии. В частности, людей эвакуируют в Киевской и Донецкой областях. Кроме того, речь шла об отправке грузов из Харькова для жителей г. Волчанск и с. Рогань и с. Новая Рогань.

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