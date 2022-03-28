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Верещук сообщила об отмене гуманитарных коридоров: возможны провокации оккупантов

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Верещук сообщила об отмене гуманитарных коридоров: возможны провокации оккупантов

Решение было принято из соображений безопасности.

В понедельник, 28 марта, решено отменить гуманитарные коридоры, запланированные и анонсированные.

Об этом сообщила вице-премьер — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук.

"Наша разведка сообщила о возможных провокациях со стороны оккупантов на маршрутах гуманитарных коридоров. Поэтому, по соображениям безопасности граждан, сегодня гуманитарные коридоры не открываем", — подчеркнула руководитель министерства.

К слову, на 28 марта было запланировано семь гуманитарных коридоров:

  • из города Мариуполь Донецкой области в Запорожье,
  • из города Бердянск Запорожской области в город Запорожье,
  • из города Шостка Сумской области в направлении города Полтава,
  • из города Конотоп Сумской области в направлении города Полтава,
  • из поселка Великая Писаревка Сумской области в направлении города Полтава,
  • из поселка Краснополье Сумской области в направлении города Полтава,
  • из города Ямполь Сумской области в направлении города Конотоп Сумской области.

Как сообщалось, в воскресенье, 27 марта, работали два гуманитарных коридора для Донецкой и Луганской областей. Удалось эвакуировать 1099 человек. В частности, из Мариуполя в Запорожье на собственном автотранспорте в сутки добрались 586 человек.

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