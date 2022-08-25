Верещук сообщила, сколько незаконно вывезенных детей уже удалось вернуть из РФ в Украину

Украина уже смогла вернуть из России 53 детей. Также против РФ украинские власти готовят иски по фактам так называемого "усыновления" похищенных и вывезенных украинских детей.

Об этом сообщила вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук в эфире телемарафона.

Она отметила, что Минреинтеграции фиксирует случаи так называемого "усыновления" украинских детей в России, чтобы судиться и требовать привлечь к ответственности Россию, потому что "это преступление против нашего государства, против наших детей".

Верещук добавила, что родители, родственники или знакомые похищенных детей на оккупированных территориях могут обращаться на горячую линию Минреинтеграции.

"Мы в каждом конкретном случае узнаем информацию, фиксируем ее, и если мы находим ребенка на территории Российской Федерации, то делаем все, чтобы вернуть ребенка. 53 детей таким образом уже удалось вернуть", — сообщила она.

Напомним, по данным американского Института изучения войны, Оккупанты похищают украинских детей и усыновляют в российских семьях за премии.

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