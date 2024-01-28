Верещук возмутилась "голым" выступлением "Хаммерманов": что ответили музыканты

Вице-премьер-министр апеллировала к "человеческой солидарности", которая должна сдерживать от "аморальных", по ее мнению, концертов во время войны.

На видео с концерта группы "Хамерман уничтожает вирусы", который состоялся на горнолыжном курорте Драгобрат на Закарпатье, возмущенно отреагировала вице-премьер-министр Ирина Верещук, которая считает, что во время войны это "надо прекращать". Музыканты напомнили члену правительства о необходимости руководствоваться законодательной базой.

В своем сообщении в Telegram-канале министерша обратилась к руководителям заведений и местным властям.

“Эти вещи нужно уже как-то прекращать. Не верю, что у руководителей заведений нет других способов зарабатывать, кроме как позволять проводить сомнительно-провокативные мероприятия. Не верю, что местные власти ничего не могут сделать, чтобы таких вещей не происходило”, — написала она.

В своем сообщении вице-премьер-министр апеллировала к "человеческой солидарности", которая должна сдерживать от "аморальных", по ее мнению, концертов во время войны.

“Определенные вещи во время войны делать нельзя. Просто нельзя и всё. Здесь я не о законе, а о какой-то человеческой солидарности. Не должно быть так, что в пределах одного социума одни ходят на штурмы, а другие пляшут голыми. Да еще и кичатся в соцсетях, кто круче морально опускается”, — отметила она.

В комментарии hromadske участник группы "Хамерман Уничтожает Вирусы" Альберт Цукренко напомнил Ирине Верещук, что "должностное лицо должно руководствоваться только законодательной базой".

"Если что-то не запрещено, значит оно разрешено", — считает музыкант.

При этом он отметил, что спокойно относится к такой реакции на выступления группы, добавив, что людям следует понять: не все на свете им должно нравиться. В то же время Цукренко посоветовал чиновнице более осторожно высказывать свои мысли.

“Слово должностного лица в медийном плане значит больше, поэтому нужно быть осторожными в артикулировании собственного мнения в целом. Тенденция ранжировать явления культуры по критерию того, что можно во время войны, – это опасно”, – отметил он.

Напомним, ранее на Закарпатье туристы устроили обнаженную вечеринку.

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