Верещук за один день подготовилась к сопротивлению оккупантам: фото

Ирина Верещук на подготовке к национальному сопротивлению / © Ирина Верещук

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В воскресенье, 25 мая, заместитель главы Офиса президента Ирина Верещук побывала на курсах по подготовке граждан к национальному сопротивлению.

Об этом она написала в своем Telegram-канале, опубликовав фото с занятий.

«Прошла полный однодневный курс в одном из Центров подготовки на Киевщине. Очень полезные практические знания плюс замечательный заряд энергии», — сообщила чиновница.

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Ирина Верещук после пройденного курса отметила две ключевые вещи:

для усиления обороноспособности и национального единства такие Центры должны работать в каждом регионе и в каждой большой громаде;

инструкторами должны быть ветераны с реальным боевым опытом, которые могут дать не только знания, но и ментальную устойчивость.

«Сегодня на тренинге увидела мужчин и женщин разного возраста и профессий. Восхищаюсь нашими людьми!» — отметила она.

Ирина Верещук на курсах по подготовке к национальному сопротивлению / © Ирина Верещук

Ирина Верещук на курсах по подготовке к национальному сопротивлению / © Ирина Верещук

Ирина Верещук на курсах по подготовке к национальному сопротивлению / © Ирина Верещук

Напомним, ранее заместитель руководителя Офиса президента Украины Ирина Верещук заявила, что украинцы со школьных лет, должны готовиться к защите своей земли от оккупантов