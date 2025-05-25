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- Украина
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Верещук за один день подготовилась к сопротивлению оккупантам: фото
Чиновница получила полезные практические знания и отличный заряд энергии.
В воскресенье, 25 мая, заместитель главы Офиса президента Ирина Верещук побывала на курсах по подготовке граждан к национальному сопротивлению.
Об этом она написала в своем Telegram-канале, опубликовав фото с занятий.
«Прошла полный однодневный курс в одном из Центров подготовки на Киевщине. Очень полезные практические знания плюс замечательный заряд энергии», — сообщила чиновница.
Ирина Верещук после пройденного курса отметила две ключевые вещи:
для усиления обороноспособности и национального единства такие Центры должны работать в каждом регионе и в каждой большой громаде;
инструкторами должны быть ветераны с реальным боевым опытом, которые могут дать не только знания, но и ментальную устойчивость.
«Сегодня на тренинге увидела мужчин и женщин разного возраста и профессий. Восхищаюсь нашими людьми!» — отметила она.
Напомним, ранее заместитель руководителя Офиса президента Украины Ирина Верещук заявила, что украинцы со школьных лет, должны готовиться к защите своей земли от оккупантов