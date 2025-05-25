ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
3695
Время на прочтение
1 мин

Верещук за один день подготовилась к сопротивлению оккупантам: фото

Чиновница получила полезные практические знания и отличный заряд энергии.

Автор публикации
Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
Ирина Верещук

Ирина Верещук на подготовке к национальному сопротивлению / © Ирина Верещук

В воскресенье, 25 мая, заместитель главы Офиса президента Ирина Верещук побывала на курсах по подготовке граждан к национальному сопротивлению.

Об этом она написала в своем Telegram-канале, опубликовав фото с занятий.

«Прошла полный однодневный курс в одном из Центров подготовки на Киевщине. Очень полезные практические знания плюс замечательный заряд энергии», — сообщила чиновница.

Ирина Верещук после пройденного курса отметила две ключевые вещи:

  • для усиления обороноспособности и национального единства такие Центры должны работать в каждом регионе и в каждой большой громаде;

  • инструкторами должны быть ветераны с реальным боевым опытом, которые могут дать не только знания, но и ментальную устойчивость.

«Сегодня на тренинге увидела мужчин и женщин разного возраста и профессий. Восхищаюсь нашими людьми!» — отметила она.

Ирина Верещук на курсах по подготовке к национальному сопротивлению / © Ирина Верещук

Ирина Верещук на курсах по подготовке к национальному сопротивлению / © Ирина Верещук

Ирина Верещук на курсах по подготовке к национальному сопротивлению / © Ирина Верещук

Ирина Верещук на курсах по подготовке к национальному сопротивлению / © Ирина Верещук

Ирина Верещук на курсах по подготовке к национальному сопротивлению / © Ирина Верещук

Ирина Верещук на курсах по подготовке к национальному сопротивлению / © Ирина Верещук

Напомним, ранее заместитель руководителя Офиса президента Украины Ирина Верещук заявила, что украинцы со школьных лет, должны готовиться к защите своей земли от оккупантов

Связанные темы

Дата публикации
Количество просмотров
3695
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie