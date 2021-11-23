"Верх цинизма": глава СБУ в Харькове требует исключить из комитета Рады Куницкого

Куницкий ехал на выездное заседание в Харькове, на котором рассматривались вопросы безопасности дорожного движения в городе, и сам нарушил правила ПДД.

За нарушение ПДД на ул. Сумской в Харькове нардепа Александра Куницкого от партии "Слуга народа" предлагает исключить из комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности.

Такое предложение выдвинул глава управления СБУ в Харьковской области Роман Дудин на совещании по соблюдению законодательства в сфере дорожного движения, передает корреспондент Укринформа.

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По его словам, он обратился в комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности с тем, чтобы там рассмотрели его предложение.

"Один из народных депутатов, членов профильного комитета так спешил на заседание, чтобы рассказать патрульной полиции о том, как она "неправильно работает" и нарушает правила дорожного движения именно на том перекрестке, где произошло ДТП с Зайцевой. По-моему, это уже верх цинизма.Как обычный избиратель, я обращаюсь, чтобы рассмотреть пребывание указанного лица в указанном комитете.Кажется, что человек, постоянно нарушающий правила дорожного движения, не может рассказывать правоохранителям о том, как они должны бороться именно с такими нарушителями», — заявил Дудин. .

Напомним, 22 ноября патрульные полицейские в Харькове остановили из-за нарушения правил дорожного движения автомобиль, на которому ездит народный депутат Украины Александр Куницкий.