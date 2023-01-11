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Верховная рада лишит мандатов еще четырех депутатов — Арахамия

Автор
Карина БондаренкоКарина Бондаренко
Дата публикации
Просмотры
539
Время на прочтение
1 мин
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Верховная рада лишит мандатов еще четырех депутатов — Арахамия

Фото: Getty Images

Речь идет о депутатах запрещенной ОПЗЖ.

На ближайшем заседании Верховная Рада лишит мандатов еще четырех депутатов от запрещенных партий.

Об этом сообщил глава фракции "Слуга Народа" Давид Арахамия.

"Это произойдет конституционным способом. То есть, без шансов на обжалование в судах", — написал он у себя в Telegram.

Пресс-секретарь "Слуги Народа" Юлия Палийчук отметила, что речь идет о депутатах запрещенной ОПЗЖ.

Напомним, что в ВР многие нардепы отказались ставить свои подписи за лишение полномочий депутатов бывшей ОПЗЖ. Среди них Давид Арахамия и почти вся фракция "Батьківщина".

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Дата публикации
Просмотры
539
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