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Верховная Рада может переехать в более безопасное место: нардеп раскрыл детали
Воздушные тревоги могут вынудить Верховную Раду пересмотреть формат и место своей работы. Нардепы обсуждают по меньшей мере два сценария, один из которых предполагает переезд в более безопасную локацию.
Верховная Рада Украины планирует прерывать пленарные заседания во время воздушных тревог, чтобы нардепы могли перейти к укрытию. Поэтому парламент рассматривает возможность изменения локации для своей деятельности.
Об этом в эфире Radio NV заявил народный депутат и глава комитета Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики Никита Потураев.
Народные депутаты могут переместиться из Верховной Рады в другое место: что известно
Потураев отметил, что только 19 августа сирены звучали не менее двух раз, что существенно усложнило полноценную работу нардепов.
«Я думаю, что на самом деле ситуация будет только ухудшаться», — сказал он.
По словам Потураева, чиновники сейчас обсуждают два сценария дальнейших действий, и это не является секретом. Первый — предусматривает временный переезд парламента в более безопасный объект.
Такое место в Киеве существует. Планировалось, что парламент мог бы там работать тогда, в феврале или апреле 2022 года, но, к счастью, ситуация с безопасностью была другой. То есть она была очень сложной, но на самом деле парламент все же собирался в зале пленарных заседаний и принимал решения», — отметил депутат.
Подробностей о втором возможном варианте развития событий народный избранник раскрывать не стал.
В Раде появилось два новых депутата
Напомним, 18 августа в Верховной Раде приняли присягу и вошли во фракцию «Слуга народа» два новых народных депутата — Виктория Резникова и Богдан Моркляник. Они заменили в парламенте бывших нардепов Дениса Маслова и Виталия Безгина, о чем объявил глава Верховной Рады Руслан Стефанчук.
Богдан Моркляник — преподаватель и ученый, профессор НУ «Львовская политехника», который с марта 2022 года служит в ВСУ. Ранее он занимал должности заместителя председателя Национального агентства по обеспечению качества высшего образования, возглавлял Украинский национальный офис интеллектуальной собственности и инноваций, работал советником первого вице-премьер-министра и проректором Львовской политехники.
Виктория Резникова — ученая, член-корреспондентка Национальной академии правовых наук. Она возглавляет кафедру в ННИ права КНУ имени Тараса Шевченко, а также входит в научно-консультативные советы при председателе Верховной Рады и при Верховном Суде, а ранее работала в Институте экономико-правовых исследований им. В.К. Мамутова НАН Украины и Высшем хозяйственном суде.