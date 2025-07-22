Верховная Рада может уничтожить независимость НАБУ и САП: правозащитник предостерегают от скандальных изменений

Верховная Рада / © УНІАН

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В парламенте готовятся к голосованию за скандальные поправки к законопроекту №12414, которые могут уничтожить ключевые гарантии независимости Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП).

Об этом сообщает Transparency International Ukraine.

Правки к закону предоставляют Генеральному прокурору беспрецедентные полномочия, разрешающие:

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забирать дела с НАБУ и передавать их другим правоохранительным органам;

фактически управлять САП, делегируя полномочия прокурора другим лицам;

выдавать обязательные письменные указания детективам НАБУ;

самостоятельно закрывать дела в отношении топ-чиновников.

Кроме того, ограничивается процессуальная автономия самой САП:

прокуроры теряют право определять подследственность НАБУ в исключительных случаях;

руководитель САП больше не сможет разрешать споры о подследственности дел;

он также лишается влияния на апелляционные и кассационные жалобы по делам, которые вело его подразделение.

Эти опасные изменения отсутствуют в публичном доступе, однако их голосование может состояться уже сегодня. По информации из нескольких источников, депутаты уже готовятся к рассмотрению вопроса.

Правозащитники заявляют, что депутаты нарушают ст. 116 Регламента ВРУ, кардинально изменяя суть законопроекта без соблюдения процедуры.

«Это прямая угроза независимости НАБУ — органа, который создавался при международной поддержке для защиты от политического давления», — подчеркивают эксперты.

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Законопроект №12414 может стать откатом назад в сфере антикоррупционной реформы, которая была одним из требований ЕС к Украине после 2014 года. Активисты призывают народных депутатов не поддерживать эти изменения и не разрушать достижения последнего десятилетия.

Напомним, политическая журналистка Юлия Забелина сообщила, что в Верховной Раде уже собрано достаточное количество голосов для принятия противоречивых правок в антикоррупционное законодательство. По ее информации, инициативу готовы поддержать депутаты из фракции «Слуга народа», бывшие представители ОПЗЖ и другие парламентские группы.

В свою очередь, финансист Сергей Фурса отметил, что хотя НАБУ и САП часто критикуют за недостаточную эффективность, масштаб и скорость нынешней атаки на эти институты свидетельствуют об обратном: антикоррупционная деятельность вызывает серьезную обеспокоенность среди тех, кто может стать фигурантом расследований.