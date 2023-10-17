Верховная Рада на этой неделе может приступить к запрету религиозных организаций, связанных с РПЦ

Верховная Рада в течение этой недели может рассмотреть в первом чтении правительственный законопроект о запрете религиозных организаций, связанных с Русской православной церковью (РПЦ).

Об этом заместитель главы парламентской фракции "Слуга народа", заместитель руководителя Комитета ВР по вопросам гуманитарной и информационной политики Евгения Кравчук сообщила в комментарии "Укринформу".

"Мы рассчитываем, что правительственный законопроект (о запрете религиозных организаций, связанных с РПЦ) будет проголосован в первом чтении уже на этой неделе, в ближайшие дни. Мы договорились, что этот вопрос будет стоять первым после голосования за выводы и предложения к проекту закона о Государственном бюджет Украины на 2024 год (№10000/П)", – отметила Кравчук.

Народная депутат подчеркнула, что правительственный законопроект – единственный из предложенных, который поддержал Всеукраинский совет церквей и религиозных организаций. Кроме того, по ее словам, этот документ отвечает европейскому законодательству.

Отметим, что Кабинет министров в январе 2023 года зарегистрировал в Верховной Раде законопроект №8371 о деятельности в Украине религиозных организаций, согласно которому может быть прекращена деятельность УПЦ МП. Комитет ВР по гуманитарной и информационной политике рекомендовал парламенту принять этот документ в первом чтении.

Ранее народные депутаты зарегистрировали в парламенте подобный законопроект – №8221 "Об обеспечении укрепления национальной безопасности в сфере свободы совести и деятельности религиозных организаций". Гуманитарный комитет также рекомендовал Верховной Раде принять этот документ в первом чтении.

Напомним, что СБУ предлагает Верховной Раде расширить список оснований для запрещения религиозных организаций и обеспечения юридической базы для запрета УПЦ Московского патриархата.

Также сообщалось, что в Верховной Раде собрали необходимые 226 подписей за обращение к председателю ВР Руслану Стефанчуку о рассмотрении запрета УПЦ МП в Украине.

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