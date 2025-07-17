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Верховная Рада назначила новый состав правительства — список министров
Верховная Рада Украины утвердила новый Кабинет Министров, возглавляемый премьером Юлией Свириденко.
В четверг, 17 июля, Верховная Рада Украины поддержала кандидатуры на ключевые правительственные должности, предложенные новым премьер-министром Юлией Свириденко.
Об этом стало известно из трансляции заседания парламента, которую провел народный депутат Ярослав Железняк.
Новый Кабмин уже утвержден в таком составе:
Михаил Федоров — первый вице-премьер — министр цифровой трансформации;
Алексей Кулеба — вице-премьер по восстановлению Украины — министр развития общин и территорий;
Тарас Качка — вице-премьер по вопросам евроинтеграции;
Матвей Бедный — министр молодежи и спорта;
Герман Галущенко — министр юстиции;
Светлана Гринчук — министр энергетики;
Наталья Калмыкова — министр по делам ветеранов;
Игорь Клименко — министр внутренних дел;
Оксен Лисовой — министр образования и науки;
Виктор Ляшко — министр здравоохранения;
Сергей Марченко — министр финансов;
Алексей Соболев — министр экономики, окружающей среды и агрополитики;
Денис Улютин — министр социальной политики, семьи и единства Украины.
Напомним, Верховная Рада Украины 17 июля утвердила кандидатуру Юлии Свириденко на должность премьер-министра. Свои голоса за это решение отдали 262 народных депутата.