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ТСН в социальных сетях

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Категория
Украина
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Верховная Рада назначила новый состав правительства — список министров

Верховная Рада Украины утвердила новый Кабинет Министров, возглавляемый премьером Юлией Свириденко.

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Фото автора: София Бригадир София Бригадир
Верховная Рада Украины

Верховная Рада Украины / © Ярослав Железняк / Facebook

В четверг, 17 июля, Верховная Рада Украины поддержала кандидатуры на ключевые правительственные должности, предложенные новым премьер-министром Юлией Свириденко.

Об этом стало известно из трансляции заседания парламента, которую провел народный депутат Ярослав Железняк.

Новый Кабмин уже утвержден в таком составе:

  • Михаил Федоров — первый вице-премьер — министр цифровой трансформации;

  • Алексей Кулеба — вице-премьер по восстановлению Украины — министр развития общин и территорий;

  • Тарас Качка — вице-премьер по вопросам евроинтеграции;

  • Матвей Бедный — министр молодежи и спорта;

  • Герман Галущенко — министр юстиции;

  • Светлана Гринчук — министр энергетики;

  • Наталья Калмыкова — министр по делам ветеранов;

  • Игорь Клименко — министр внутренних дел;

  • Оксен Лисовой — министр образования и науки;

  • Виктор Ляшко — министр здравоохранения;

  • Сергей Марченко — министр финансов;

  • Алексей Соболев — министр экономики, окружающей среды и агрополитики;

  • Денис Улютин — министр социальной политики, семьи и единства Украины.

Напомним, Верховная Рада Украины 17 июля утвердила кандидатуру Юлии Свириденко на должность премьер-министра. Свои голоса за это решение отдали 262 народных депутата.

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