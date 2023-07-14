Верховная Рада обратилась к президенту Грузии: депутаты просят помиловать Саакашвили

Саакашвили находится в тяжелом состоянии здоровья. Его внешний вид шокировал весь мир.

Верховная Рада Украины обратилась к президенту Грузии Саломе Зурабишвили и парламенту государств-членов ЕС по поводу помилования Михеила Саакашвили.

Об этом пишут в телеграмм-канале "Железный нардеп".

Как стало известно, "за" проголосовали 285 народных депутатов.

“Призываем президента Грузии Саломе Зурабишвили предоставить Уполномоченному ВРУ по правам человека доступ к Саакашвили. Обращаемся к президенту Грузии помиловать Саакашвили, учитывая его тяжелое физическое состояние. Обращаемся к парламентам государств-членов ЕС с просьбой принять соответствующие решения о необходимости осуществления Президентом Грузии помилования Саакашвили, подтвердив важность соблюдения международных стандартов прав человека”, — говорится в телеграмм-канале.

Напомним, что адвокат рассказал о состоянии Саакашвили. Он в основном лежит и имеет высокую температуру.

Читайте также: