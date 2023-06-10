Верховная Рада обратилась в ООН из-за теракта на Каховской ГЭС: чего требуют украинские депутаты

Украинский парламент призывает признать РФ государством-спонсором терроризма, а ее действия – экоцидом и геноцидом украинского народа.
В субботу, 10 июня, Верховная Рада приняла обращение к ООН, парламентам и правительствам ее государств-членов, международным организациям и их парламентским ассамблеям в связи с очередным актом терроризма РФ – подрывом Каховской гидроэлектростанции.
Как сообщил в своем Telegram-канале народный депутат Ярослав Железняк, "за" проголосовало 265 народных избранников.
Рада призвала мировое сообщество решительно осудить подрыв Россией Каховской ГЭС и признать РФ государством-спонсором терроризма, а ее действия – экоцидом и геноцидом украинского народа.
Украинские депутаты обращаются к государствам, являющимся членами Совета безопасности ООН, с призывом поддержать жалобу Украины о нарушении Российской Федерацией Конвенции ООН о запрете военного или любого враждебного использования средств воздействия на природную среду 1977 года. Генерального секретаря ООН призывают созвать Консультативный комитет экспертов с целью выяснения и оценки фактических обстоятельств и последствий окружающей среды.
Рада призвала Генеральную Ассамблею ООН срочно принять меры по прекращению членства России в Совете Безопасности ООН и Организации Объединенных Наций, поскольку РФ не имеет правовых оснований быть членом ООН, целенаправленно разрушает международный мир, безопасность, международный правопорядок и является государством-спонсором терроризма.
Документ также содержит призыв к правительствам и парламентам иностранных государств, ООН и другим международным организациям активизировать усилия по привлечению к ответственности виновных в совершении международных преступлений, в частности, путем создания специального международного трибунала.
Напомним, президент Зеленский во время обращения к мировым экоактивистам, лидерам мнений и международным экспертам заявил, что рукотворная катастрофа на Каховской ГЭС – это не природная беда и не проявление климатического кризиса, а дело рук президента государства-агрессорки Владимира Путина.
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