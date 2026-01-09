Верховная Рада оказалась без тепла и воды

Верховная Рада / © iStock

Дополнено новыми материалами

В Верховной Раде Украины 9 января отсутствуют тепло- и водоснабжение. Зато есть электроэнергия.

Об этом сообщили народные депутаты Украины Ярослав Железняк и Даниил Гетманцев.

«В Раде (ну по меньшей мере в Комитете) нет ни отопления, ни воды тоже. Свет вроде бы пока есть», — написал в Сети Железняк.

Это подтвердил Гетманцев.

«Действительно в Раде нет воды и нет отопления. Есть свет, поэтому мы на месте, мы работаем. Все, как у людей, так и у нас. И все и у нас, и у людей, и в Украине будет хорошо. Держимся», — заявил нардеп в видеообращении.

Последствия атаки на Киев 9 января

Напомним, в ночь на 9 января российские войска устроили массированную атаку на Киев и область. Из-за этого на левом берегу столицы по приказу «Укрэнерго» введены экстренные отключения света, поэтому стабилизационные графики пока не действуют. На правом берегу энергоснабжение осуществляется по графикам.

В результате ночной атаки на Киев погибли четыре человека. Количество раненых возросло до 25-ти, в частности пострадали спасатели и врачи. Разрушения зафиксированы в шести районах столицы: повреждены жилые дома, детсад и инфраструктура. На Киевщине враг атаковал почти все районы, вызвав пожары в Броварском, Обуховском и Бориспольском районах; на Броварщине из-под завалов чудом спасли семью с пятилетним ребенком.