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- Украина
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Верховная Рада осталась без воды и отопления
Масштабные отключения коммунальных услуг достались до правительственного квартала.
В Верховной Раде отсутствуют водоснабжение и отопление, электроэнергия подается с перебоями.
Об этом сообщил нардеп Даниил Гетманцев.
«Люди спрашивают, как там в ВР. Свет есть с перебоями. Воды нет. Тепла тоже. Все как у всех. Держимся», — написал он.
Напомним, Киев столкнулся с экстренными отключениями электроэнергии и перебоями с водоснабжением. Эксперты предупреждают: энергосистема работает на грани своих возможностей, а отключения могут занять часы.
В столице также наблюдаются перебои с водоснабжением и нарушение работы электротранспорта.
Энергетики и городские службы работают в усиленном режиме, чтобы ликвидировать последствия атак и стабилизировать ситуацию.
Премьер Сергей Корецкий заявлял, что Россия сосредоточилась на терроре против мирного населения Украины и сейчас прилагает максимум усилий, чтобы оставить людей без тепла, света и воды зимой. Глава правительства заверил, что идет активная подготовка к тому, чтобы пережить следующую зиму.