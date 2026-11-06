Верховная Рада осталась без воды и отопления

В Раде депутатам холодно / © Associated Press

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В Верховной Раде отсутствуют водоснабжение и отопление, электроэнергия подается с перебоями.

Об этом сообщил нардеп Даниил Гетманцев.

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«Люди спрашивают, как там в ВР. Свет есть с перебоями. Воды нет. Тепла тоже. Все как у всех. Держимся», — написал он.

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Напомним, Киев столкнулся с экстренными отключениями электроэнергии и перебоями с водоснабжением. Эксперты предупреждают: энергосистема работает на грани своих возможностей, а отключения могут занять часы.

В столице также наблюдаются перебои с водоснабжением и нарушение работы электротранспорта.

Энергетики и городские службы работают в усиленном режиме, чтобы ликвидировать последствия атак и стабилизировать ситуацию.

Премьер Сергей Корецкий заявлял, что Россия сосредоточилась на терроре против мирного населения Украины и сейчас прилагает максимум усилий, чтобы оставить людей без тепла, света и воды зимой. Глава правительства заверил, что идет активная подготовка к тому, чтобы пережить следующую зиму.

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