Верховная Рада отменила призыв на срочную службу во время военного положения

Во время войны призывные комиссии будут организовывать медосмотр состоящих на военном учете.

Верховная Рада 18 октября отменила призыв на срочную военную службу во время войны, приняв закон №8109.

Об этом народный депутат Ярослав Железняк сообщил в Сети.

Полное название закона – "О внесении изменения в Закон Украины "О воинской обязанности и военной службе" об особенностях призыва на срочную военную службу и деятельности призывных комиссий во время действия военного положения". Свои голоса за документ отдали 318 нардепов.

"Согласно закону, во время действия военного положения: призыв на срочную военную службу не проводится; призывные комиссии создаются для рассмотрения вопросов организации медицинского осмотра лиц, состоящих на военном учете", — пояснил нормы закона Железняк.

Он уточнил, что призывные комиссии будут организовывать и проводить медосмотр тех, кто состоит на военном учете призывников и достиг 27-летнего возраста; будут брать их на военный учет военнообязанных или исключать из такого учета.

Призывные комиссии также будут заниматься вопросами направления призывников, которые решили поступить в военные учреждения высшего образования или военные учебные подразделения высшего образования, для прохождения испытаний и сдачи вступительных экзаменов или – вопросами принятия решения об отказе в таком направлении.

Призыв и мобилизация

Напомним, 1 октября президент Украины Владимир Зеленский отменил осенний призыв в армию и отложил демобилизацию. То есть призывная кампания в октябре-декабре не будет производиться, а увольнение в запас откладывается на срок "не ранее объявления в установленном порядке демобилизации".

Заметим, что последний раз парламент продлевал срок действия военного положения и проведение общей мобилизации до 21 ноября 2022 года.

В Украине может произойти новая волна мобилизации из-за того, что Россия бросает на войну новых военных, предположил советник Офиса президента Алексей Арестович.

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