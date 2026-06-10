Верховная Рада поддержала изменения в Госбюджет-2026: что известно

Верховная Рада. / © УНИАН

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В среду, 10 июня, Верховная Рада Украины поддержала изменения в Госбюджет 2026 года. «За» проголосовали 242 народных депутата.

Об этом сообщили в официальном Телеграмм-канале ВРУ.

«Увеличение расходов на безопасность и оборону. Верховная Рада приняла в целом соответствующий Закон (№15224). За проголосовали 242 народных депутата», — говорится в сообщении.

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Документ увеличивает расходы на сектор безопасности и обороны на 1,56 трлн. грн., преимущественно за счет финансовой помощи (Ukraine Support Loan) от Европейского Союза. Кроме того, он предусматривает дополнительное финансирование из резервного фонда. В частности, 559,1 млн грн направят на нужды энергетического сектора.

Отметим, что на днях бюджетный комитет Верховной Рады поддержал изменения в госбюджет-2026 во втором чтении. Было рекомендовано изменить ряд вещей в тексте Кабмина и действующем законе о бюджете

В частности, было предложено считать зарплату сотрудников Национального антикоррупционного бюро по прожиточному минимуму 3328 грн., а не 3028 грн., без увеличения общих расходов.

Кроме того, изменения предусматривают дополнительные 559,1 млн. грн. на аппарат Министерства энергетики, 127,5 млн. грн. на ликвидацию шахт и 46,1 млн. грн. на Государственную инспекцию энергетического надзора — за счет резервного фонда. Также за его счет предусмотрено дополнительные 599,1 млн грн для Государственного агентства по управлению зоной отчуждения, в том числе 525,1 млн грн — на объект «Укрытие».

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Напомним, в мае правительство подготовило изменения в госбюджет Украины на 2026 год. Премьер Юлия Свириденко отмечала, что это стало возможным благодаря кредиту от Евросоюза в размере 90 млрд евро на 2026—2027 годы.

По ее словам, 31,8 млрд. уйдет на оборону, еще 13,2 млрд. — на покрытие дефицита бюджета. Первый транш будет уже в июне. В целом доходы госбюджета вырастут более чем на 2,2 трлн грн.

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