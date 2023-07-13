Верховная Рада поддержала законопроект о медицинском каннабисе в первом чтении

Законопроект поддержали 268 депутатов.
Закон о медицинском каннабисе принят в первом чтении. "За" проголосовало 268 депутатов.
Чтобы медицинский каннабис легализовали, депутаты должны принять законопроект во втором чтении, после чего отдать его на подпись президенту.
Напомним, на рассмотрении в Верховной Раде находится правительственный законопроект №7457 "О легализации медицинского каннабиса", его уже поддержал профильный комитет парламента.
Законопроект №7457, поддержанный Верховной Радой, стал Законом "О регулировании обращения растений рода конопли (Cannabis) в медицинских, промышленных целях, научной и научно-технической деятельности для создания условий расширения доступа пациентов к необходимому лечению онкологических заболеваний и посттравматических стрессовых расстройств, полученных в результате войны".
В Министерстве здравоохранения Украины поддерживают легализацию препаратов, изготовленных на основе медицинского каннабиса. Такое заявление сделал в эфире информационного телемарафона замминистра здравоохранения, главный государственный санврач Украины Игорь Кузин.
"Со стороны Министерства здравоохранения мы, безусловно, поддерживаем такую законодательную инициативу", — отметил Кузин.
Лечение препаратами на основе медицинского каннабиса нуждаются не менее 2 миллионов украинцев. Их используют при лечении хронической боли, эпилепсии, анорексии, посттравматического синдрома, заболеваний иммунной системы, артрита и ревматизма, астмы, болезней Альцгеймера и Паркинсона и многих других тяжелых заболеваний. В Украине, в том числе, в таком лечении нуждаются ранения и военные из ПТСР.
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