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Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект о гражданском обращении оружия

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Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект о гражданском обращении оружия

pixabay.com

Большинство нардепов поддержали.

Верховная Рада в среду, 23 февраля, приняла в первом чтении законопроект о гражданском обороте оружия. Законопроект поддержали 274 нардепа.

Законопроектом предлагается:

  • определить понятие права собственности на гражданское огнестрельное оружие;
  • определить условия и порядок получения гражданами Украины и юридическими лицами документов о праве собственности на гражданское огнестрельное оружие;
  • осуществить классификацию гражданского огнестрельного оружия;
  • разработать порядок выдачи медицинского заключения (вывода) об отсутствии медицинских противопоказаний, препятствующих получению документа на гражданское огнестрельное оружие, предусматривающий создание специальной информационно-справочной системы с производством квалифицированной электронной подписи лица, сформировавшего заключение;
  • разработать порядок создания и ведения Единого государственного реестра гражданского огнестрельного оружия;
  • определить полномочия субъектов Единого государственного реестра гражданского огнестрельного оружия;
  • определить общие основы гражданского обращения (оборота) огнестрельного оружия и боеприпасов;
  • определить общие основы осуществления права и исполнения обязанностей владельцев гражданского огнестрельного оружия;
  • установить порядок получения права на гражданское огнестрельное оружие и боеприпасы;
  • определить порядок страхования гражданской ответственности владельцев гражданского огнестрельного оружия;
  • предусмотреть ограничения права на гражданское огнестрельное оружие и боеприпасы;
  • предусмотреть использование гражданского огнестрельного оружия для самозащиты;
  • определить понятие зон свободных от оружия;
  • прописать основы хозяйственной деятельности в сфере обращения (оборота) гражданского огнестрельного оружия и боеприпасов;
  • определить общие основы владения и пользования гражданским огнестрельным оружием и иностранцами и лицами без гражданства на территории Украины;
  • урегулировать временный ввоз гражданского огнестрельного оружия и боеприпасов на территорию Украины, временный вывоз гражданского оружия и боеприпасов с территории Украины;
  •  предусмотреть государственный контроль в сфере обращения гражданского огнестрельного оружия;
  • внести изменения в действующее законодательство в связи с принятием этого закона.

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