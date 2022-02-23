Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект о гражданском обращении оружия

Большинство нардепов поддержали.
Верховная Рада в среду, 23 февраля, приняла в первом чтении законопроект о гражданском обороте оружия. Законопроект поддержали 274 нардепа.
Законопроектом предлагается:
- определить понятие права собственности на гражданское огнестрельное оружие;
- определить условия и порядок получения гражданами Украины и юридическими лицами документов о праве собственности на гражданское огнестрельное оружие;
- осуществить классификацию гражданского огнестрельного оружия;
- разработать порядок выдачи медицинского заключения (вывода) об отсутствии медицинских противопоказаний, препятствующих получению документа на гражданское огнестрельное оружие, предусматривающий создание специальной информационно-справочной системы с производством квалифицированной электронной подписи лица, сформировавшего заключение;
- разработать порядок создания и ведения Единого государственного реестра гражданского огнестрельного оружия;
- определить полномочия субъектов Единого государственного реестра гражданского огнестрельного оружия;
- определить общие основы гражданского обращения (оборота) огнестрельного оружия и боеприпасов;
- определить общие основы осуществления права и исполнения обязанностей владельцев гражданского огнестрельного оружия;
- установить порядок получения права на гражданское огнестрельное оружие и боеприпасы;
- определить порядок страхования гражданской ответственности владельцев гражданского огнестрельного оружия;
- предусмотреть ограничения права на гражданское огнестрельное оружие и боеприпасы;
- предусмотреть использование гражданского огнестрельного оружия для самозащиты;
- определить понятие зон свободных от оружия;
- прописать основы хозяйственной деятельности в сфере обращения (оборота) гражданского огнестрельного оружия и боеприпасов;
- определить общие основы владения и пользования гражданским огнестрельным оружием и иностранцами и лицами без гражданства на территории Украины;
- урегулировать временный ввоз гражданского огнестрельного оружия и боеприпасов на территорию Украины, временный вывоз гражданского оружия и боеприпасов с территории Украины;
- предусмотреть государственный контроль в сфере обращения гражданского огнестрельного оружия;
- внести изменения в действующее законодательство в связи с принятием этого закона.
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