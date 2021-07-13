Верховная Рада приняла за основу законопроект об электронном резидентстве: что он предусматривает

Верховная Рада приняла за основу законопроект об электронном резидентстве: что он предусматривает

Иностранцы смогут в Украине дистанционно зарегистрировать ЧП и открыть банковский счет.

Верховная Рада на внеочередном заседании приняла за основу законопроект об электронном резидентстве. За это решение во вторник, 13 июля, проголосовали 286 народных депутатов.

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Об этом говорится на сайте Верховной Рады.

Как отмечается, закон позволит дистанционную регистрацию е-резидентов как ФЛП, ведения бизнеса в юрисдикции Украины, открытие банковских счетов онлайн, и упрощенный доступ к админуслугам в Украине с е-подписью (КЭП). Он также предусматривает временные, до 31 декабря 2022 года, особенности и правила налогообложения предпринимательской деятельности электронных резидентов-предпринимателей.

"Целью законопроекта является оптимизация современной налоговой системы и другого законодательства в Украине в связи с проведением эксперимента по внедрению и реализации в Украине электронного резидентства", — говорится в сообщении.

На портале "Дия" объяснили, что е-резиденство — это особый статус иностранцев в Украине, что позволяет им вести бизнес в нашей стране удаленно. Этот проект создан для представителей креативной индустрии — ИТ, маркетинг, реклама, гейминг.

По подсчетам, е-резидентство будет приносить в государственный бюджет более 1500000 долларов ежегодно.

Напомним:

Первичной целевой аудиторией украинского е-резидентства могут стать пять стран, являющихся основными поставщиками IT-услуг на аутсорс: Индия, Бангладеш, Пакистан, Китай и Филиппины.

могут стать пять стран, являющихся основными поставщиками IT-услуг на аутсорс: Индия, Бангладеш, Пакистан, Китай и Филиппины. Первой в мире "электронное резидентство" ввела 2014 году Эстония. Этот онлайн-сервис дает возможность получить специальную ID-карту с чипом, благодаря которой можно зарегистрировать компанию в Эстонии через интернет, платить налоги онлайн, подписывать документы и проводить банковские операции.

"электронное резидентство" Этот онлайн-сервис получить специальную ID-карту с чипом, благодаря которой можно зарегистрировать компанию в Эстонии через интернет, платить налоги онлайн, подписывать документы и проводить банковские операции. Также этот закон, по словам министра цифровой трансформации Михаила Федорова, улучшит национальный имидж Украины на международном IT-рынке.

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