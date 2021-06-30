Верховная Рада приняла закон о платежных услугах: что он меняет для украинцев

Верховная Рада приняла закон о платежных услугах: что он меняет для украинцев

Небанковские предоставители платежных услуг в Украине смогут выпускать платежные карты и электронные деньги.

В среду, 30 июня, Верховная Рада приняла Закон Украины "О платежных услугах". В Пресс-служба Нацбанка разъяснили, какие изменения произойдут после того, как он вступит в силу.

Как сказано в сообщении, этот документ расширяет круг участников платежного рынка и дает возможность развиваться небанковским учреждениям. Всего будет определено девять категорий поставщиков платежных услуг, среди которых — почтовые операторы, учреждения электронных денег, филиалы иностранных платежных учреждений и даже органы государственной власти при определенных условиях.

"Небанковские предоставители платежных услуг смогут открывать платежные счета, выпускать платежные карты и электронные деньги. Сейчас такие возможности есть только у банков ", — подчеркнули в пресс-службе Нацбанка.

Согласно новому закону, в Украине будет существовать девять платежных услуг, из них семь — финансовых, две — нефинансовых (услуга по инициированию платежной операции и услуга по предоставлению сведений о счетах).

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"Новые участники рынка смогут выбрать одну платежную услугу и сконцентрироваться на разработке удобных сервисов именно для нее", — пояснили в Нацбанке.

Небанковские финучреждения смогут самостоятельно работать на платежном рынке, без участия в платежных системах для осуществления перевода.

Новый закон также предусматривает введение в Украине концепции открытого банкинга (Open banking). "Поставщики платежных услуг (в частности банки) должны будут открыть свои API для других поставщиков платежных услуг и предоставить возможность подключаться к интерфейсам банковских сервисов, обмениваться с ними данными каждому участнику рынка, который предоставляет платежные услуги и имеет на это разрешение регулятора", — сообщили в Нацбанке, отметив, что Open banking заработает в Украине в 2023 году.

Согласно принятому закону усиливается ответственность за незаконные действия с платежными инструментами и средствами доступа к банковским и/или платежным счетам, а также требования к безопасности платежных операций — поставщикам платежных услуг необходимо будет использовать усиленную аутентификацию пользователей в определенных случаях.

Произойдут изменения и в деятельности Нацбанка, который получил право выпускать "цифровую валюту Национального банка Украины", а также создать так называемую "регуляторную песочницу" — платформу для тестирования услуг, технологий и инструментов на платежном рынке, основанных на инновационных технологиях.

Напомним, ранее Национальный банк Украины изменил правила валютных операций для населения. Продавать валюту разрешено через терминалы самообслуживания.

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