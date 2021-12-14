Верховная Рада приняла закон об электронных удостоверениях ветерана: как получить

Е-удостоверения будут формироваться через мобильное приложение Единого государственного вебпортала электронных услуг "Дия".

Верховная Рада приняла закон о введении электронного удостоверения ветерана. Их можно будет использовать как аналог документа-книжечки.

Об этом стало известно на официальном сайте ВР.

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Соответствующий законопроект №5694 "О внесении изменений в некоторые законы Украины по усовершенствованию функционирования Единого государственного реестра ветеранов войны и внедрению электронного удостоверения ветерана" вводит электронные удостоверения, в частности, для ветеранов войны, участников боевых действий, лиц с инвалидностью в результате войны, участников войны и пострадавших участников революции, а также членов их семей.

Сообщается, что законопроект поддержали 310 народных депутатов.

Предполагается, что удостоверения будут выдаваться бесплатно на имя гражданина и будут оформляться с применением средств Единого государственного реестра ветеранов войны. Е-удостоверения будут формироваться через мобильное приложение Единого государственного веб-портала электронных услуг "Дия"

Электронные удостоверения можно использовать как аналог документа-книжечки на территории Украины для подтверждения соответствующего статуса, получения льгот и компенсаций.

Напомним, с конца ноября пенсию, субсидию и документы для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) можно оформить через приложение "Действие". Вместо ходить по кабинетам, нужно будет только заполнить заявление онлайн.

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