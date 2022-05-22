Верховная Рада приняла закон, ограничивающий оборот лекарств, производимых в России и Беларуси

В Украине ограничат употребление российских и белорусских медицинских препаратов.

Верховная Рада Украины приняла закон, ограничивающий оборот лекарственных средств, производимых в России и Беларуси.

Решение по результатам голосованияобнародовано на сайте правительства.

За законопроект №7313 в целом проголосовали 299 народных депутатов.

Верховная Рада внесла изменения в закон "О лекарственных средствах" об ограничении обращения лекарственных средств, производство которых расположено на территории РФ или Республики Беларусь.

Согласно пояснительной записке, цель законопроекта – ограничение обращения в Украине лекарственных средств, производство которых хотя бы частично расположено на территории РФ или Беларуси, уменьшение финансовой поддержки военной машины этих стран, стимулирование отказа от поставок товаров из этих стран по всему миру.

Там также отмечается, что такое решение четко зафиксирует позицию Украины по поводу неприемлемости экономических отношений со странами, которые уничтожают украинских граждан или способствуют агрессору в этом.

"Такой шаг от Украины станет образцом для других стран и международных компаний, продолжающих свой бизнес на крови в России и Беларуси", — говорится в тексте записки.

Напомним, в оккупированных Россией медучреждениях не хватает лекарств: россияне блокируют поставки из Украины.

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