Верховная Рада приняла законопроект об уменьшении призывного возраста: подробности

Верховная рада Украины снизила предельный возраст пребывания граждан на военном учете призывников – от 27 до 25 лет.

Об этом 30 мая сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

Законопроект №9281 поддержали 304 депутатов. Решение было принято в целом, теперь документ ждет подписи президента.

К слову, этот законопроект инициировало Министерство обороны совместно с Вооруженными силами Украины. Отмечается, что при действии правового режима военного положения потребность в пребывании граждан на военном учете призывников до 27 лет отсутствует.

В парламенте законопроект зарегистрировали 9 мая этого года. Инициатором законопроекта выступил Кабмин Украины.

В пояснительной записке отмечалось, что во время военного состояния призыва на срочную службу нет. Именно поэтому есть смысл сократить количество подлежащих призыву мужчин.

"Длительное пребывание граждан на военном учете призывников во время действия военного положения считается нецелесообразным, учитывая, что значительная численность пригодных к военной службе граждан, не имеющих статуса военнообязанных, не может быть привлечена к военной службе по призыву во время мобилизации, на особый период ", – говорится в документе.

Напомним, отпуск для военных увеличат до 40 дней. Соответствующее решение было принято депутатами 30 мая. Законопроект, принятый за основу в первом чтении, окончательное принятие состоится в ближайшие недели.

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