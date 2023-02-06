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Верховная Рада признала российскую ЧВК "Вагнер" международной преступной организацией

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
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Верховная Рада признала российскую ЧВК "Вагнер" международной преступной организацией

Фото: Associated Press

Постановление поддержали 333 народных депутата.

Верховная Рада приняла постановление о признании российской частной военной компании "Вагнер" международной преступной организацией.

Об этом сообщил глава фракции "Слуга Народа" Давид Арахамия в своем Telegram-канале.

Депутаты также приняли обращение к международным организациям и парламентам мира о признании российских частных военных компаний террористическими организациями.

"Следующим этапом станет работа со всеми парламентами стран-партнеров, чтобы получить аналогичные решения по российским ЧВК в каждой из этих стран. Формируем группы адвокации этих решений по странам и будем следить за динамикой", — рассказал он.

Напомним, США признали ЧВК "Вагнер" транснациональной преступной организацией. Минфин Соединенных Штатов заморозил все активы группировки.

В своем заявлении Минфин отметил, что "группа Вагнер также вмешалась и дестабилизировала страны в Африке, совершая широкомасштабные нарушения прав человека и требуя природных ресурсов у их людей".

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Дата публикации
Просмотры
391
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