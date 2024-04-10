Верховная Рада проголосовала за законопроект о нарушении мобилизации: что об этом известно

В Украине парламент проголосовал в первом чтении за законопроект 10379 о внесении изменений в Уголовный кодекс и кодекс об административном правонарушении за нарушение мобилизации.

Об этом на своей странице написал нардеп Ярослав Железняк.

Как стало известно, "за" законопроект проголосовали 254 народных депутата.

“Внимание, потому что вопрос прошел только в первом (а не в целом) (чтении, — ред.), то по факту одобрена сейчас Правительственная версия со всеми нормами. У нее много проблем. И жесткие нормы. Поэтому все обещанные изменения должны зайти правками ко второму чтению на Комитете” — рассказал Ярослав Железняк.

Напомним, что Комитет ВР по вопросам правоохранительной деятельности рекомендовал парламенту принять штрафы за нарушение правил военного учета и законодательства о мобилизации в размере от 3400 до 59500 грн.

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