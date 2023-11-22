Верховная Рада проголосовала за законопроект о предоставлении английскому языку статуса международного

В Украине Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект о предоставлении английскому языку статуса международного.

Об этом на своей странице в соцсети написал министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

“Важное решение, которое станет драйвером для экономического роста, развития инноваций и ускорит интеграцию Украины в ЕС. Есть четкий план действий, видение и поддержка от Президента. Спасибо Парламенту и ожидаем принятия законопроекта во втором чтении”, — подчеркнул Михаил Федоров.

"За" законопроект проголосовали 278 народных депутатов, пишет Lb.ua. Документ, среди прочего, определяет государственные должности, на которых кандидаты обязаны владеть английским языком, а также нормирует особенности его применения.

Напомним, что украинцы во временной оккупации смогут пройти аттестацию по признанию образовательных результатов.

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