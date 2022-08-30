Верховная Рада согласовала направить кредит от Канады на закупку газа для отопительного сезона

Верховная Рада внесла изменения в закон "О государственном бюджете Украины на 2022 год", предусматривающий выделение 12,7 млрд гривен на закупку газа.

Об этом сообщает "РБК-Украина".

Согласно документу (проект №7681 ), средства выделяются Министерству энергетики Украины на расходы по новой бюджетной программе "Приобретение природного газа для прохождения отопительного сезона 2022-2023 годов" за счет увеличения государственных внешних заимствований.

НАК "Нафтогаз" после реализации природного газа, приобретенного за счет таких расходов, перечисляет средства от такой реализации в государственный бюджет.

Напомним, Канада предоставила Украине кредит в размере 450 млн. канадских долларов (или 12,7 млрд. гривен) на закупку газа к отопительному сезону.

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