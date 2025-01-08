Верховная Рада Украины запретила джипинг в заповедных зонах: принят законопроект

Верховная Рада приняла в целом законопроект №11024, запрещающий джипинг на территориях природно-заповедного фонда.

Об этом сообщил народный депутат из парламентской фракции "Голос" Ярослав Железняк в Telegram.

Новый закон направлен в защиту заповедников от негативного влияния механических транспортных средств.

Однако законопроект оставляет возможность использования транспорта на дорогах общего пользования, улиц населенных пунктов, автомобильных дорог на частных территориях, а также для доступа посетителей к рекреационным участкам.

Исключением стали отдельные транспортные средства, на которые не будет распространяться запрет:

транспорт землепользователей и землевладельцев, на земельных участках которых расположены заповедные территории и объекты;

транспорт соответствующих должностных лиц государственных и местных органов власти, правоохранительных органов, учреждений здравоохранения, воинских формирований, общественных инспекторов, местных жителей и т.д.

Документ также предусматривает дополнение классификации заказников и памятников природы новыми категориями – "микологический заказник" и "микологический памятник природы" для улучшения сохранения редких и исчезающих видов грибов.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский подписал закон № 4174-IX, расширяющий возможности раскрытия банковской тайны. Согласно новым изменениям в Закон "О банках и банковской деятельности", нотариусы теперь получат дополнительные права для получения банковской информации об имуществе без вести пропавших лиц.

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