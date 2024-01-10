Верховный Cуд будет оспаривать восстановление в должности судьи с российским паспортом Богдана Львова

Верховный Суд будет обжаловать решение Киевского окружного административного суда о всстановлении в должности уволенного судьи Богдана Львова.

Верховный Суд будет оспаривать решение Киевского окружного административного суда о всстановлении в должности судьи Богдана Львова, у которого журналисты обнаружили российский паспорт.

Об этом сообщает пресс-служба Верховного суда.

"10 января 2024 года Киевский окружной административный суд частично удовлетворил административный иск Богдана Львова о признании противоправным и отмене приказа председателя ВС об отчислении его из штата ВС, восстановлении в должности и взыскании среднего заработка за время вынужденного прогула... Верховный Суд, не соглашаясь с решением КОАС, обжалует его в апелляционном порядке", - говорится в сообщении.

Напомним, осенью 2022 года стало известно, что Богдан Львов более 20 лет назад получил гражданство России на основании справки военнослужащего, а затем восстановил паспорт по достижению 45-летнего возраста - в 2012 году. Сам он это отрицает.

После этого председатель Верховного Суда отчислил Львова из штата судей ВС.

Однако 10 января 2024 года восстановил в должности экс-председателя Кассационного хозяйственного суда в составе Верховного Суда. Ему даже должны выплатить заработную плату "за время вынужденного прогула".

Читайте также: