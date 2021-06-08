Верховный суд подтвердил законность ликвидации УПЦ КП

Также было поручено взыскать с патриарха Филарета судебный сбор.
Верховный суд Украины подтвердил, что УПЦ КП на Поместном соборе УПЦ КП 15 декабря 2018 была ликвидирована законно.
Об этом говорится в реестре судебных решений.
Отмечается, что решение о ликвидации УПЦ КП "принято уставными органами религиозного объединения в рамках своих полномочий, а потому является исключительно внутренней деятельностью религиозной организации, вмешательство органами государственной власти в которую не допускается".
Постановление суда кассационной инстанции является окончательным и обжалованию не подлежит. Также суд поручил взыскать с патриарха Филарета судебный сбор.
Решение суда прокомментировал представитель ПЦУ архиепископ Евстратий Зоря.
"Суд окончательно поставил точку в многочисленных попытках бывшего предстоятеля УПЦ КП обжаловать решение Поместного Собора от 15 декабря 2018 года, который был созван ним лично. Где он председательствовал, решение которого вместе с президиумом Собора первым подписал. А потом решил, что это все было ситуативно", — сказал Евстратий.
Он отметил, что внутренние вопросы жизни религиозных организаций не могут быть обжалованы в любом светском суде.
Напомним, что в 2019 году патриарх Филарет заявил о возобновлении УПЦ КП, которую ликвидировали накануне Объединительного собора в декабре 2018 года. В ПЦУ назвали такие действия "неканоническими и ничтожными".
В Верховный суд Филарет обратился в августе 2020 года. Он требовал признать решение о ликвидации недействительным, а также вернуть ему все имущество, которое перешло от УПЦ КП в ПЦУ.