Верховный суд подтвердил законность ликвидации УПЦ КП

Также было поручено взыскать с патриарха Филарета судебный сбор.

Верховный суд Украины подтвердил, что УПЦ КП на Поместном соборе УПЦ КП 15 декабря 2018 была ликвидирована законно.

Об этом говорится в реестре судебных решений.

Отмечается, что решение о ликвидации УПЦ КП "принято уставными органами религиозного объединения в рамках своих полномочий, а потому является исключительно внутренней деятельностью религиозной организации, вмешательство органами государственной власти в которую не допускается".

Постановление суда кассационной инстанции является окончательным и обжалованию не подлежит. Также суд поручил взыскать с патриарха Филарета судебный сбор.

Решение суда прокомментировал представитель ПЦУ архиепископ Евстратий Зоря.

"Суд окончательно поставил точку в многочисленных попытках бывшего предстоятеля УПЦ КП обжаловать решение Поместного Собора от 15 декабря 2018 года, который был созван ним лично. Где он председательствовал, решение которого вместе с президиумом Собора первым подписал. А потом решил, что это все было ситуативно", — сказал Евстратий.

Он отметил, что внутренние вопросы жизни религиозных организаций не могут быть обжалованы в любом светском суде.

Напомним, что в 2019 году патриарх Филарет заявил о возобновлении УПЦ КП, которую ликвидировали накануне Объединительного собора в декабре 2018 года. В ПЦУ назвали такие действия "неканоническими и ничтожными".

В Верховный суд Филарет обратился в августе 2020 года. Он требовал признать решение о ликвидации недействительным, а также вернуть ему все имущество, которое перешло от УПЦ КП в ПЦУ.

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