Верховный суд восстановил в должности "судью Майдана", уволенного за нарушение присяги

Постановление Верховной Рады об увольнении председателя Дарницкого райсуда Киева признали незаконным.

Кассационный административный суд (КАС) Верховного суда признал незаконным увольнение бывшего главы Дарницкого районного суда Киева Сергея Пойды, который выносил неправомерные решения об аресте активистов Евромайдана.

Об этом говорится в решении КАС от 15 сентября.

Сергей Пойда возглавлял Дарницкий суд с июля 2012 года. Во время Евромайдана он выносил неправомерные решения об аресте задержанных активистов. Это дало основание Высшему совету юстиции рекомендовать Верховной Раде уволить Пойду с должности за нарушение присяги. 29 сентября 2016 народные депутаты проголосовали за соответствующее постановление.

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В исковом заявлении Сергей Пойда указал на нарушение процедуры при его увольнении в Раде. В частности, он отсутствовал на заседании парламента во время рассмотрения этого вопроса. Такие нарушения КАС Верховного суда признал достаточными, чтобы удовлетворить иск и отменить постановление парламента об увольнении "судьи Майдана" как незаконное.

Напомним, ранее скандальную судью Печерского районного суда Киева Оксану Царевич, которую обвиняли в неправомерных решениях в отношении активистов Евромайдана, также восстановили в должности.

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