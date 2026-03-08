Верховный Суд впервые признал брак между двумя мужчинами в Украине — история пары (фото)

Верховный Суд Украины впервые признал фактические брачные отношения между двумя мужчинами / © УНИАН

Верховный Суд Украины впервые официально признал фактические брачные отношения между двумя мужчинами. Речь идет о первом секретаре посольства Украины в Израиле Зоряне Кисе и общественном активисте Тимуре Левчуке.

Об этом сообщает Insight LGBTQ NGO (ОО «Инсайт»).

«Оппоненты равенства пытались вмешаться в частную жизнь двух людей и упразднить их победу. Но высшая судебная инстанция страны дала четкий ответ — сторонняя организация, не имеющая никакого отношения к паре, не может просто прийти и отменить решение об их семье», — говорится на странице ОО в соцсети.

Суд отклонил кассационную жалобу общественного движения «Все вместе!» и оставил в силе решение Деснянского районного суда Киева.

На фото: Тимур Левчук, адвокат Оксана Гузь и Зорян Кость Фото ГО Инсайт

Что известно о паре

Зорян Кись и Тимур Левчук живут вместе с 2015 года, ведут общий быт и бюджет. В 2021 году пара оформила брак в США.

В июне 2024 года после назначения Зоряна Кися на должность первого секретаря Посольства Украины в Израиле он пытался уехать вместе с партнером как членом семьи. Тогда Министерство иностранных дел Украины отказало в разрешении из-за определения брака в украинском законодательстве как союза между мужчиной и женщиной. После этого супруги обратились в суд.

В июне 2025 года Деснянский районный суд Киева признал пару фактической семьей. После этого движение «Все вместе!» подал кассационную жалобу в Верховный Суд, ссылаясь на положение своего устава, предусматривающего противодействие легализации однополых браков в Украине.

Верховный Суд отклонил жалобу, отметив, что обжаловать решение не может организация, которая не являлась стороной дела и на которую решение непосредственно не влияет. Таким образом, решение низшей инстанции осталось в силе, подтвердив, что мужчины находятся в фактических брачных отношениях.

ОО «Инсайт» сообщило, что решение Верховного Суда устанавливает прецедент по защите частной жизни и прав лиц ЛГБТИ+ в Украине.

Зорян Кись родился во Львове. Его отец Роман Кись был культурологом, философом и поэтом.

